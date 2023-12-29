Война между Китаем и США: бывший командующий НАТО дал прогноз

Есть большие сомнения, что Китай будет готов к потенциальной войне с США "в течение примерно 10 лет". Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал адмирал ВМС США в отставке, бывший верховный главнокомандующий НАТО в Европе Джеймс Ставридис, пишет Newsweek.

США и Китай. Фото: из открытых источников

На вопрос, может ли напряженность, вызванная территориальными спорами в Южно-Китайском море, перерасти в новую мировую войну, адмирал сказал, что у США и их региональных союзников есть 10-летний "льготный период", чтобы подготовиться к возможной войне с Китаем.

"Несмотря на то, что Китай строит огромный флот, даже несмотря на то, что они действуют агрессивно, они еще не готовы. Если бы мы оказались в войне с Китаем, то это были бы не только США и Китай. У нас есть союзники по договору, которые поклялись прийти и принять участие в такой военной кампании, как эта [...] Япония, Южная Корея, Филиппины, Австралия, Новая Зеландия", — отметил Ставридис.

Он заявил, что это большая огневая мощь. Китай, по его оценкам, не будет готов противостоять США очень зрелым образом в течение примерно 10 лет.

"Я думаю, что у нас здесь есть некий период отсрочки, когда мы можем укрепить нашу армию, чтобы сохранить сдерживание и также постарайтесь использовать дипломатию и все остальные средства, которые нам нужны, чтобы снять напряжение в отношениях", – заявил Джеймс Ставридис.

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