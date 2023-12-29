Война между Китаем и США: бывший командующий НАТО дал прогноз

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Кравцев Сергей
Есть большие сомнения, что Китай будет готов к потенциальной войне с США "в течение примерно 10 лет". Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал адмирал ВМС США в отставке, бывший верховный главнокомандующий НАТО в Европе Джеймс Ставридис, пишет Newsweek.
США и Китай. Фото: из открытых источников
На вопрос, может ли напряженность, вызванная территориальными спорами в Южно-Китайском море, перерасти в новую мировую войну, адмирал сказал, что у США и их региональных союзников есть 10-летний "льготный период", чтобы подготовиться к возможной войне с Китаем.
Он заявил, что это большая огневая мощь. Китай, по его оценкам, не будет готов противостоять США очень зрелым образом в течение примерно 10 лет.
Читайте также на портале "Комментарии" — глава КНР Си Цзиньпин, выступая на симпозиуме по случаю 130-летия со дня рождения основателя страны Мао Цзэдуна, заявил о неизбежном "воссоединении" Тайваня с материковым Китаем.
Также издание "Комментарии" сообщало – Путин рассказал Си Цзиньпину, сколько лет собрался воевать с Украиной.
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сегодня, 09:37
Цель освободительной миссии украинской армии - это выход на границы 1991 года. Ну допустим, как-то там в мечтах и выйдем, а дальше что? Что рашистам будет мешать и дальше также обстреливать ракетами наши города? Такие цели в войне может ставить только правительство, которое совершенно не заинтересованно в победе, а заинтересованно лишь только в обогащении своего кармана путем воровства и обмана. Так что мрут наши солдатики за зря, ну не за зря, а за обогащение зеленых выблядков. С этой мерзкой, циничной властью победы не будет, мочить этих тварей надо, мочить.