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Война между Китаем и США: бывший командующий НАТО дал прогноз

Китай претендует на владение большей частью Южно-Китайского моря, вопреки международному морскому праву и взглядам почти всех остальных стран мира

сегодня, 09:20
Автор:
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Кравцев Сергей
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Есть большие сомнения, что Китай будет готов к потенциальной войне с США "в течение примерно 10 лет". Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал адмирал ВМС США в отставке, бывший верховный главнокомандующий НАТО в Европе Джеймс Ставридис, пишет Newsweek.

Война между Китаем и США: бывший командующий НАТО дал прогноз

США и Китай. Фото: из открытых источников

На вопрос, может ли напряженность, вызванная территориальными спорами в Южно-Китайском море, перерасти в новую мировую войну, адмирал сказал, что у США и их региональных союзников есть 10-летний "льготный период", чтобы подготовиться к возможной войне с Китаем.

"Несмотря на то, что Китай строит огромный флот, даже несмотря на то, что они действуют агрессивно, они еще не готовы. Если бы мы оказались в войне с Китаем, то это были бы не только США и Китай. У нас есть союзники по договору, которые поклялись прийти и принять участие в такой военной кампании, как эта [...] Япония, Южная Корея, Филиппины, Австралия, Новая Зеландия", — отметил Ставридис.

Он заявил, что это большая огневая мощь. Китай, по его оценкам, не будет готов противостоять США очень зрелым образом в течение примерно 10 лет.

"Я думаю, что у нас здесь есть некий период отсрочки, когда мы можем укрепить нашу армию, чтобы сохранить сдерживание и также постарайтесь использовать дипломатию и все остальные средства, которые нам нужны, чтобы снять напряжение в отношениях", – заявил Джеймс Ставридис.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Путин рассказал Си Цзиньпину, сколько лет собрался воевать с Украиной.




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Обсуждения

Донбас

сегодня, 09:37

Цель освободительной миссии украинской армии - это выход на границы 1991 года. Ну допустим, как-то там в мечтах и выйдем, а дальше что? Что рашистам будет мешать и дальше также обстреливать ракетами наши города? Такие цели в войне может ставить только правительство, которое совершенно не заинтересованно в победе, а заинтересованно лишь только в обогащении своего кармана путем воровства и обмана. Так что мрут наши солдатики за зря, ну не за зря, а за обогащение зеленых выблядков. С этой мерзкой, циничной властью победы не будет, мочить этих тварей надо, мочить.


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