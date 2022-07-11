Война бьет не только по Украине: что происходит в Шри-Ланке – каким боком здесь Россия

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ограничение Россией экспорта украинского зерна могло способствовать беспорядкам в Шри-Ланке. Он также выразил опасение, что это может спровоцировать другие кризисы. Действительно ли события в Шри-Ланке стали эхом российско-украинской войны? Почему мировое сообщество не прикладывает больше усилий для противостояния российской агрессии? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Протесты в Шри-Ланке. Фото: из открытых источников

События, которые происходят на Шри-Ланке – это косвенные последствия того, что мир потрясает война в Украине

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников поясняет:

"Нынешняя ситуация в мировой экономике, как и в мировой политике – кризисная. И война в Украине стала источником для усугубления кризисных явлений (в том числе спровоцированных ковидом и ограничительными мерами, с ним связанными) не только в Евросоюзе или Штатах (где усилились инфляционные процессы, подорожало топливо), но и в куда менее благополучных державах".

Нарушены логистические цепочки, сроки доставки товаров, с Украины не вывозится зерно, подчеркивает эксперт. Всё это, по его словам, приводит к тому, что страдают, прежде всего, небогатые страны. Зависимые во многом от поставок того же украинского зерна.

"Это те же Шри-Ланка, Ливан, ряд арабских стран. Так что – да, события, которые происходят на Шри-Ланке – это косвенные последствия того, что мир потрясает война в Украине", – считает Алексей Плотников.

Что касается недостаточного, по мнению украинцев, давления мирового сообщества на страну-агрессора, то суть в том, поясняет эксперта, что каждая страна думает, прежде всего, о себе. О собственных национальных интересах. Включая экономические.

"И те же европейцы озабочены тем, как последствия санкций против РФ сказываются на них самих. Как они перезимуют, учитывая резкое снижение поставок энергоносителей при одновременном росте цен на них? Где они будут искать газ? Как станут отапливать дома? В то же время, не стоит забывать, что мировое сообществе ввело, даже себе в ущерб, немало санкций против России. Что поставляет нам вооружения. Всё это достаточно ощутимо и для нас, и для страны-агрессора", – констатирует Алексей Плотников.

Война в Украине стала катализатором многих процессов в мире

Политический эксперт Денис Гороховский уверен, что государственный секретарь США Энтони Блинкен прав в том, сегодня мы видим, как последствия российской агрессии в Украине получают отголоски по всему миру.

"Причем, это касается абсолютно разных стран с абсолютно разным уровнем экономики. Однако, у всех подобных отголосков есть одна общая черта: никому в мире не стало лучше от действий россии", – подчеркивает эксперт.

При этом, продолжает он, нельзя говорить, что война в Украине стала причиной этих процессов. Скорее – катализатором.

"Так в Шри-Ланке причиной беспорядков, в первую очередь, стала политика местных элит, ограничение прав и свобод местных жителей, а также бездумные экономические инициативы. Ведь очевидно, что одной из причин стал запрет в апреле 2021 года на использование неорганических удобрений и агрохимикатов. Данная инициатива сказалась на объемах производства чая, который является одной из ведущих экспортных культур. Что, в свою очередь, привело к экономическим потерям в размере около 425 миллионов долларов. Кроме того, производство риса упало на 20% только в течение первых шести месяцев", – поясняет Денис Гороховский.

Если взять Германию, отмечает он, то сегодняшние проблемы в энергетическом секторе стали очевидными из-за событий в Украине, но созданы были они задолго до начала полномасштабной агрессии россии в феврале текущего года.

"А причина их – в желании немецких политических элит получать сверхприбыли и соответствующее глубокое партнерство с российскими компаниями, что сделало Германию практически заложником. Теперь немцы вынуждены в экстренном порядке решать эту проблему, – подчеркивает Денис Гороховский. – Таких примеров можно привести массу. Война в Украине стала катализатором для них, но никак не первопричиной. Кроме того, нельзя забывать, что целый ряд крупных мировых игроков, были уверены, что Украине не сможет выстоять под натиском россии, поэтому первое время не оказывали нашей стране реальной масштабной помощи. Сегодня эта ситуация уже меняется. Но, к сожалению, время было утрачено. А ценой такой медлительности стали тысячи жизней граждан Украины".

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