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Восстановление освобожденных территорий: на Черниговщине открыли движение на двух временных переправах

В общей сложности на территории Черниговской области было разрушено 680 км государственных дорог и 22 моста.

2 мая 2022, 21:13
Автор:

Лиля Воробьева
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На освобожденных от российских оккупантов территориях  продолжается восстановление критической инфраструктуры, которая была уничтожена во время боевых действий. В Черниговской области открыли еще 2 дорожных переправы. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию главы министерства инфраструктуры Украины Александра Кубракова.
По информации министра, восстановительные работы продолжаются на Черниговщине, поэтому было открыто движение еще на двух временных переправах. Кроме этого, чиновник рассказал, сколько объекта и километров дорог было разрушено в результате полномасштабного наступления России.
"В результате боевых действий на территории области было разрушено 680 км государственных дорог и 22 моста. После освобождения территории Черниговщины дорожное хозяйство возобновило работу для обеспечения непрерывной гуманитарной и медицинской помощи. В эти выходные очередную переправу построили на маршруте, который объединяет города Чернигов и Мена, дороге Н-27. За 5 дней смонтировали пролетное строение временного моста, обустроили перекрытие и ограждение моста. Еще одна переправа заработала на дороге Р-69 Киев — Чернигов. Устроена насыпь временной объездной дороги. Для пропуска воды устроены трубы и слой покрытия из щебеночно-песчаной смеси. Это уже вторая временная переправа, построенная на маршруте, соединяющем Черниговщину с Киевщиной. Всего в Черниговской области возобновили движение на 8 мостах и путепроводах", — сообщил Александр Кубраков.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что на Киевщине восстановили мост через реку Ирпень. В частности, через реку Ирпень открыли движение по участку дороги М-07 Киев – Ковель – Ягодин.

Восстановление освобожденных территорий: на Черниговщине открыли движение на двух временных переправах

В Черниговской области открыли движение на двух временных переправах (фото из открытых источников)


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Источник: https://www.facebook.com/photo/?fbid=2115366225301628&set=pcb.2115366438634940
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