Восстановление освобожденных территорий: на Черниговщине открыли движение на двух временных переправах

На освобожденных от российских оккупантов территориях продолжается восстановление критической инфраструктуры, которая была уничтожена во время боевых действий. В Черниговской области открыли еще 2 дорожных переправ ы . Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию главы министерства инфраструктуры Украины Александра Кубракова.

По информации министра, восстановительные работы продолжаются на Черниговщине, поэтому было открыто движение еще на двух временных переправах. Кроме этого, чиновник рассказал, сколько объекта и километров дорог было разрушено в результате полномасштабного наступления России.