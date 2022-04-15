Восстановление освобожденных территорий: что успели сделать дорожники в Киевской области

Дорожные службы в Киевской области продолжают очищать основные маршруты, разрушенные и загроможденные российскими оккупантами. Глава министерства инфраструктуры Украины Александр Кубраков рассказал, что успели сделать дорожники за 9 дней в Киевской области. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию чиновника. Александр Кубраков сообщил, сколько километров удалось убрать в Киевской области.

"Очищено более сотни километров улиц Ирпеня и трассы М-06 Киев – Чоп. Собираем мусор, уничтоженную технику врага, автомобили. Киев – Чоп – 102,6 км, М-07 Киев – Ковель – Ягодин –14 км, Р-30 Подъезд к Ирпеню –2,8 км; Т-10-01Ворзель – Забуччя – /Київ-Чоп/ – 4,1км ",- сообщил Кубраков. Кроме того, руководитель министерства инфраструктуры рассказал, где уже открыли временные переправы. По его словам, в Киевской области строят 6 переправ на критически важных логистических направлениях.

"Чтобы сообщение со столицей и городками было налажено — возле разрушенных мостов строим временные переправы. Это поможет обеспечить проезд и доставку грузов во все нуждающиеся уголки. Уже открыто движение двумя переправами: Р-30 Подъезд к Ирпеню, переправа через реку Ирпень в с.Романовка; Р-02 Киев-Иванков-Овруч, переправа через речку Здвиж с.Катюжанка. Еще 6 переправ по области сейчас активно строятся на критически важных логистических направлениях", — подытожил министр. Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Киевской области начали обустраивать новые временные переправы . В Киевской области освобожденные территории от российских кафиров понемногу возвращаются к жизни.

Дорожники активно строят временные переправы и расчищают дороги (фото из открытых источников)

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