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Восстановление освобожденных территорий: что успели сделать дорожники в Киевской области

Александр Кубраков рассказал, что сделали дорожники за 9 дней в Киевской области

сегодня, 00:06
Автор:

Лиля Воробьева
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Дорожные службы в Киевской области продолжают очищать основные маршруты, разрушенные и загроможденные российскими оккупантами. Глава министерства инфраструктуры Украины Александр Кубраков рассказал, что успели сделать дорожники за 9 дней в Киевской области. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию чиновника.
Александр Кубраков сообщил, сколько километров удалось убрать в Киевской области.
"Очищено более сотни километров улиц Ирпеня и трассы М-06 Киев – Чоп. Собираем мусор, уничтоженную технику врага, автомобили. Киев – Чоп – 102,6 км, М-07 Киев – Ковель – Ягодин –14 км, Р-30 Подъезд к Ирпеню –2,8 км; Т-10-01Ворзель – Забуччя – /Київ-Чоп/ – 4,1км",- сообщил Кубраков.
Кроме того, руководитель министерства инфраструктуры рассказал, где уже открыли временные переправы. По его словам, в Киевской области строят 6 переправ на критически важных логистических направлениях.
"Чтобы сообщение со столицей и городками было налажено — возле разрушенных мостов строим временные переправы. Это поможет обеспечить проезд и доставку грузов во все нуждающиеся уголки. Уже открыто движение двумя переправами: Р-30 Подъезд к Ирпеню, переправа через реку Ирпень в с.Романовка; Р-02 Киев-Иванков-Овруч, переправа через речку Здвиж с.Катюжанка. Еще 6 переправ по области сейчас активно строятся на критически важных логистических направлениях", — подытожил министр.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Киевской области начали обустраивать новые временные переправы. В Киевской области освобожденные территории от российских кафиров понемногу возвращаются к жизни.

Восстановление освобожденных территорий: что успели сделать дорожники в Киевской области

Дорожники активно строят временные переправы и расчищают дороги (фото из открытых источников)


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Источник: https://www.facebook.com/photo/?fbid=2101861219985462&set=pcb.2101861519985432
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