Восстановление инфраструктуры: на Киевщине восстановили мост через реку Ирпень (ФОТО)

После освобождения территорий в Киевской области идет восстановление дорог и другой критической инфраструктуры. Стало известно, что через реку Ирпень открыли движение по участку дороги М-07 Киев – Ковель – Ягодин. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию главы Министерства инфраструктуры Украины Александра Кубракова.

По словам главы министерства, восстановление временной переправы заняло 2 недели. Кроме того, Александр Кубраков сообщил, что на других участках также активно продолжаются восстановительные работы.

"Открыли движение через реку Ирпень на дороге М-07 Киев – Ковель – Ягодин. Эта переправа восстанавливает сообщение Гостомеля, Бучи и Бородянки со столицей. Все работы по строительству временной переправы заняли 2 недели. Подъездные пути протяженностью 150 и 125 метров, ширина проезжей части и моста — 8 метров. Мост на трассе М-07, как и большинство на Киевщине, был взорван в начале войны. Восстановительные работы продолжаются на ключевых инфраструктурных объектах области — их около 20 будут восстановлены до конца апреля",- сообщил министр.