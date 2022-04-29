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Восстановление инфраструктуры: на Киевщине восстановили мост через реку Ирпень (ФОТО)

Через реку Ирпень открыли движение, сообщил Александр Кубраков.

сегодня, 16:50
Автор:

Лиля Воробьева
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После освобождения территорий в Киевской области идет восстановление дорог и другой критической инфраструктуры. Стало известно, что через реку Ирпень открыли движение по участку дороги М-07 Киев – Ковель – Ягодин. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию главы Министерства инфраструктуры Украины Александра Кубракова.
По словам главы министерства, восстановление временной переправы заняло 2 недели. Кроме того, Александр Кубраков сообщил, что на других участках также активно продолжаются восстановительные работы.
"Открыли движение через реку Ирпень на дороге М-07 Киев – Ковель – Ягодин. Эта переправа восстанавливает сообщение Гостомеля, Бучи и Бородянки со столицей. Все работы  по строительству временной переправы заняли 2 недели. Подъездные пути протяженностью 150 и 125 метров, ширина проезжей части и моста — 8 метров. Мост на трассе М-07, как и большинство на Киевщине, был взорван в начале войны. Восстановительные работы продолжаются на ключевых инфраструктурных объектах области — их около 20 будут восстановлены до конца апреля",- сообщил министр.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Киевской области функционируют уже три переправы, идет расчистка городов и дорог. Дорожные службы продолжают восстанавливать инфраструктуру после вторжения российских кафиров. В министерстве инфраструктуры сообщили, что они фокусируются не только на важных логистических маршрутах. По словам министра, сегодня в Киевской области функционируют уже три переправы: в Стоянке, Романовке и Катюжанке. Еще на 6 переправах движение восстановлено, и 8 перепало возле разрушенных мостов сейчас строится. Кроме этого, чиновник рассказал, что дорожным службам удалось сделать в городах Киевской области.

Восстановление инфраструктуры: на Киевщине восстановили мост через реку Ирпень (ФОТО)


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Источник: https://www.facebook.com/photo?fbid=2112998422205075&set=pcb.2112998508871733
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