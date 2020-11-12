Вопрос о потере безвиза с ЕС снят, - Офис президента

Президенту Украины Владимиру Зеленскому удалось уладить вопрос о потере бизвиза с Европейским Союзом после решения Конституционного суда касаемо антикоррупционного законодательства. Об этом сообщили на официальном сайте Офиса президента.

ФОТО: Из открытого источника

По данным источника, заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква рассказал, что после скандального решения судей КСУ от 27 октября, Офис Зеленского получил множество звонков и сообщений от западных партнеров Украины, которые были очень обеспокоены данным решением суда.

По словам Жовквы, теперь вопрос о потере безвизового режима с ЕС закрыт. Как утверждает заместитель руководителя, это случилось благодаря быстрым и решительным действиям со стороны президента Украины.

"Вопрос безвиза удалось урегулировать благодаря тому, что Президент в тот же день собрал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины и по его результатам внес в Верховную Раду соответствующий проект преодоления кризиса", — сказал Игорь Жовква.

Он также отметил, что сейчас правительство нарабатывает наиболее оптимальный вариант выхода из той ситуации, в которой оказалась Украина в связи с решением КСУ.

Как сообщали "Комментарии" ранее, в КСУ заявили, что НАПК самоустраняется от выполнения своих полномочий.

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