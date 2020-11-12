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НАПК самоустраняется от выполнения своих полномочий, - КСУ

В Конституционном суде считают, что НАПК нарушает законодательство Украины в области борьбы с коррупцией

сегодня, 14:59
Автор:

Елизавета Черных

На официальной странице Конституционного суда Украины в Facebook появилось сообщение о том, что НАПК самоустраняется от выполнения служебных полномочий. В КСУ считают, что в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции прикрываются решением КСУ от 27.10.2020 года № 13-р / 2020.

НАПК самоустраняется от выполнения своих полномочий, - КСУ

ФОТО: Из открытого источника

Как отмечают в учреждении, НАПК сообщил о том, что решение КСУ затрудняет проверку информации в отчетах политических партий.

"Таким образом, систематически прикрываясь решением Конституционного Суда Украины, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции ежедневно нарушает законодательство в сфере борьбы с коррупцией и самоустраняется от выполнения полномочий", — подчеркнул КСУ на странице в социальной сети.

В Конституционном суде также отмечают, что готовы разъяснить порядок выполнения своего решения от 27 октября, однако, для этого президент Украины или председатель парламента должны обратиться с соответствующим ходатайством.

Как сообщали "Комментарии" ранее, журналисты показали роскошный особняк главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого.


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Источник: https://www.facebook.com/ConstitutionalCourtofUkraine
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