Вооружение Украины: как меняется позиция Запада, коммуникация и сама помощь

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 20 апреля заявил, что зарубежные партнеры "стали лучше понимать" потребности Украины в отражении агрессии России. Как это проявляется? Как оцениваете коммуникацию Украины и Запада касательно поставок нам вооружений (в частности, то, что афишировать это стали куда меньше)? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Вооружение для Украины. Фото: из открытых источников

К нам поступают и мощные беспилотники, и бронетехника, и стрелковое оружие, и артиллерия

Военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" Денис Попович считает, что зарубежные партнеры, действительно, стали лучше понимать потребности Украины в оружии.

"Во всяком случае, их помощь значительно "потяжелела". Это видно хотя бы из тех сообщений, которые распространяются. К нам поступают и мощные беспилотники, и бронетехника, и стрелковое оружие, и артиллерия", – отмечает Денис Попович.

Он заметил еще одну интересную деталь: когда заявляется о каких-либо новых поставках – это, скорее всего, означает, что договоренность уже достигнута и "посылка", как минимум, уже в пути. Что сильно снижает вероятность "перехвата" ее российскими силами.

"Какое влияние западный ленд-лиз окажет на ход боевых действий – покажет время. Но то, что окажет – сомнений нет", – уверен Денис Попович.

У нас счет на дни, а законопроект о ленд-лизе еще не проголосован

Медиаэксперт, член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-зам министра информполитики (с 2015 по 2016 гг), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова рассуждает так:

"За последнюю неделю видно, как изменилась в позитивную сторону позиция США. Да и многие страны Европы, за редким исключением, сделали заявление, что они начнут поставлять Украине оружие, включая тяжелое".

При этом Штаты могли бы помогать куда больше и лучше, уверена эксперт. Более того – у них была возможность не допустить войну. По крайней мере, в таком ключе делали заявления некоторые собеседники Татьяны Поповой в интервью для программы "Хроники войны". В их числе – американские республиканцы, уверяющие, что действовали бы жестче, чем находящиеся сейчас у власти демократы.

"К примеру, пригрозили, что введут свои войска на линию разграничения. Либо отправили бы в Украину свои стратегические бомбардировщики. Или (еще раньше, когда это было возможно) – флот с необходимым оружием. У республиканцев есть такая позиция – бить врага на дальних рубежах. И, мол, тогда российского вторжения 24 февраля вообще могло не случиться, – поясняет эксперт. – Они критикуют Байдена за то, что не было заранее оказано необходимого давления на Россию. К примеру, что ее не предупредили: если попытается начать атаку – США введут свои войска на украино-российскую границу (по просьбе официального Киева, естественно). И что вместо предоставления Украине заранее современнейших образов вооружения – США переносили свое посольство – сперва из Киева во Львов, потом из Львова – в Польшу".

Татьяна Попова акцентирует, что законопроект о ленд-лизе, который должен ускорить поставки вооружения в Украину, пока проголосован лишь в первой Палате. Еще должно пройти голосование во второй Палате, а потом – подпись Байдена. Тогда как у нас счет идет на дни.

"Каждый день – жертвы. А РФ поднимает ставки. Уже известно, что россияне задумали примерно через неделю "референдум" в Херсонской области. То ли о создании фейковой "ХНР", то ли о присоединении к такой же фейковой "ДНР", то ли о некой ХДНРии. Так что я прекрасно понимаю позицию Офиса президента, который недоумевает – почему же так точечно, медленно и далеко не в тех объемах и позициях, что нужны, нам присылают вооружение. Мы нуждаемся в авиации, средствах ПВО, тяжелом вооружении (включая дальнобойную артиллерию). Некоторые страны Европы начали нам уже это поставлять. Есть подвижки и с американской стороны", – отмечает Татьяна Попова.

По ее мнению, вполне логично, что стало меньше информации о поставках вооружения в Украину. И что о многом становится известно уже постфактум.

"Ведь представители страны-агрессора прямо заявляют, что будут бить по конвоям с оружием, по складам – чуть ли не на польской территории. Понятно, что о поставках стали гораздо меньше писать и говорить, – поясняет эксперт. – Уверена, верховный главнокомандующий (президент), министр обороны, главком ВСУ владеют куда большей информацией, чем та, что становится общедоступной. И по определенным каналам сигнализируют нашим партнерам куда больше, чем в публичной плоскости".

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