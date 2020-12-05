Волны до 2 м: на Черное и Азовское моря надвигается шторм

В акваториях Черного и Азовского морей завтра, 6 декабря, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщила служба по связям с общественностью Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины на официальной странице в Фейсбуке со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

На Приазовье — в Мариуполе и Бердянске, начал действовать оранжевый уровень опасности. Синоптики говорят, что здесь ожидаются порывы ветра 25-30 м / с, а волны высотой до 2 метров, в результате чего быстрое обледенение.

Вообще, завтра в Украине ожидается облачная погода, но без осадков. На дорожных путях гололедица. На основной части страны ветер будет дуть с востока со скоростью 7-12 м / с, кроме запада и юга — здесь ожидаются ветряные порывы 15-20 м / с. Ночью температура воздуха будет в пределах -4 ... -9 ° мороза, днем будет около 0 °. На востоке и северо-востоке ночью очень прохладно — -10 ... — 15 ° мороза, 1-6 ° мороза в светлое время года.



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