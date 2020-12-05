kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 05.12.2020

BTC/USD

19090.93

ETH/USD

595.45

LTC/USD

83.15

НБУ 05.12.2020

USD/UAH

28.60

EUR/UAH

34.73

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Волны до 2 м: на Черное и Азовское моря надвигается шторм
commentss НОВОСТИ Все новости

Волны до 2 м: на Черное и Азовское моря надвигается шторм

Южанам завтра лучше остаться в своих домах

сегодня, 22:14
Автор:

Дмитрий Симоненко

В акваториях Черного и Азовского морей завтра, 6 декабря, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщила служба по связям с общественностью Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины на официальной странице в Фейсбуке со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Волны до 2 м: на Черное и Азовское моря надвигается шторм

На Приазовье — в Мариуполе и Бердянске, начал действовать оранжевый уровень опасности. Синоптики говорят, что здесь ожидаются порывы ветра 25-30 м / с, а волны высотой до 2 метров, в результате чего быстрое обледенение.

Вообще, завтра в Украине ожидается облачная погода, но без осадков. На дорожных путях гололедица. На основной части страны ветер будет дуть с востока со скоростью 7-12 м / с, кроме запада и юга — здесь ожидаются ветряные порывы 15-20 м / с. Ночью температура воздуха будет в пределах -4 ... -9 ° мороза, днем будет около 0 °. На востоке и северо-востоке ночью очень прохладно — -10 ... — 15 ° мороза, 1-6 ° мороза в светлое время года.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, как правильно воспользоваться фронтальной камерой, чтобы привлечь внимание фолловеров. Мы написали несколько советов, которыми следует воспользоваться, чтобы селфи в вашем блоге были интересны не только вам, но и вашим подписчикам. Кроме того, портал рассказывал о том, что ученые назвали болезнь, которая защищает организм от COVID-19. Из-за особенностей работы организма и препаратов, принимаемых больные этим заболеванием, риск подхватить коронавирусной инфекцией резко снижается.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/5101417689876090
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ