Военный парад: центр Киева сегодня перекроют

В воскресенье, 22 августа, состоится финальная репетиция военного парада ко Дню независимости Украины. В Киеве перекроют движение транспорта.



Перекрыт будет центр. Фото: mil.gov.ua

С 15:30 до 18:00 временно ограничат движение транспорта на:

ул. Академика Туполева,

просп. Победы,

Маршала Рыбалко,

ул. Вячеслава Черновола,

ул. Старовокзальной,

ул. Жилянской,

ул. Антоновича.

Кроме того, с 15:30 до окончания мероприятий (ориентировочно до 1:15) должны перекрыть движения на:

ул. Большой Васильковской (от Лыбидской пл. до ул. Крещатик),

ул. Крещатик, ул. Михайловской (от ул. Владимирской до Майдана Независимости),

ул. Михаила Грушевского (от Европейской пл. до Крепостного переулка),

Петровской Аллее,

Парковой дороге,

Владимирском спуске,

Боричеву спуске,

ул. Набережно-Крещатицкая (от Боричевого спуска по встречной полосе до Нижнего Вала),

Набережном шоссе (от Днепровского спуска до ул. Набережно-Крещатицкая).

С 19:00 до окончания мероприятий ограничат движение на:

ул. Нижний Вал,

ул. Глыбочицкой,

Глыбочицком проезде,

ул. Вячеслава Черновола,

просп. Победы,

ул. Старовокзальной,

ул. Жилянской,

ул. Антоновича.

На следующей неделе Украина будет праздновать 30 лет независимости. Накануне этой знаменательной даты портал "Комментарии" попросил экспертов назвать главные победы и поражения нашей страны за три десятка лет независимости. Директор Украинского института политики Руслан Бортник называет главным достижением, Украина сохранилась как государство за эти 30 непростых лет.

В Украине День Независимости в 2021 — юбилейный. Кабмин принял решение перенести рабочий день с понедельника, 23 августа, на субботу, 28 августа. Поэтому украинцы смогут отдыхать четыре выходных подряд — с 21 по 24 августа. Об этом сказано в статье 73 Кодекса законов о труде, которой установлены праздничные и нерабочие дни.

Как ранее информировал портал "Комментарии", длительные выходные на День Независимости 2021: украинцы успеют поймать лето за хвост. За окном последний месяц лета да еще так хочется насладиться теплым солнцем и ласковым летним ветром. И украинцы получат такую возможность в виде минивикенда в конце августа. 24 августа Украина отмечает юбилейный 30-й День Независимости.

Кроме праздничных мероприятий, эта дата порадует нас также дополнительными днями отдыха . Напомним, ранее издание сообщало о том, как отдохнуть после тяжелого рабочего дня. Специалисты советуют после рабочего дня отвлечься на какое-то занятие: рисование, музыку, приготовление ужина или просмотр любимого сериала. А когда готовить не хочется, но перекусить нужно, пусть лучше в холодильнике всегда будут сезонные фрукты, овощи и хлебцы. Но от алкоголя после напряженного дня лучше отказаться, ведь утром ваше самочувствие может значительно ухудшиться.











Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!