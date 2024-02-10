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Военные самолеты РФ активировались в районе Аляски: что происходит

США за последние четыре дня трижды фиксировали военные самолеты РФ в районе Аляски

сегодня, 14:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сообщило об обнаружении 9 февраля четырех российских военных самолетов в идентификационной зоне противовоздушной обороны Аляски (ADIZ). Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Европейская правда".

Военные самолеты РФ активировались в районе Аляски: что происходит

Авиация. Фото: из открытых источников

Как отметили в NORAD, российские самолеты находились в международном воздушном пространстве и не входили в суверенное воздушное пространство США или Канады.

"Это уже третий случай, когда NORAD обнаружил и отследил российские самолеты за последние четыре дня. Такая российская активность в ADIZ на Аляске происходит регулярно и не рассматривается как угроза", – говорится в сообщении.

NORAD использует многоуровневую сеть спутников, наземных и воздушных радаров и истребителей для отслеживания воздушных судов, и принятия соответствующих мер.

Отметим, в США отреагировали на возможные попытки России захотеть вернуть Аляску и заявили, что Путин "не получит" эти земли. На такие слова отреагировал Дмитрий Медведев, саркастически пригрозивший войной Соединенным Штатам.

Представителя Госдепа Веданта Пателя спросили на брифинге о возможности России вернуть Аляску указав на якобы соответствующий указ Путина. Патель сделал заявление от правительства США со словами, что президент России Владимир Путин "точно не получит ее (Аляску) назад".

На такие слова отреагировал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, странным сообщением о невозможности избежать войны.

"Тогда это все. И мы ждем, когда ее вернут в любой день. Теперь войны не избежать", — написал Медведев в социальной сети X.

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