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Военные РФ поняли, что им не удастся избежать наказания: массово выставляют просьбы командованию

Таким образом российские захватчики пытаются избежать наказания за военные преступления, которые они совершили в Украине

сегодня, 12:00
Автор:

Кравцев Сергей
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Несмотря на то, что российские пропагандисты везде рассказывают о том, что российские войска борются в Украине за справедливость, сами оккупанты начинают понимать, что от ответственности за свои преступления против украинского народа им не уйти. Поэтому обращаются к военному командованию с просьбой – засекретить их участие в так называемой "спецоперации" в Украине. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в сообщении Главного управления разведки (ГУР) Минобороны. 

Военные РФ поняли, что им не удастся избежать наказания: массово выставляют просьбы командованию

Российские войска. Фото: из открытых источников

В украинской разведке отмечают, что больше всего решений откреститься от участия в полномасштабном вторжении в Украину исходит от военных воздушно-космических сил.

В ГУР подчеркивают, избежать ответственности за преступления хотят не только непосредственные исполнители преступлений, а также те военные, которые занимались планированием вторжения и сейчас уже не участвуют в войне.

Одна часть военных просит командование предоставить им фальшивые документы, которые бы подтверждали, что в это время они находились в командировках, на лечении или в отпусках. Другая часть военных, в основном летчики, просят командование, предоставить документы, которые бы подтверждали, что они во время полномасштабного вторжения не проходили службу в частях, которые были задействованы в войне против Украины.

При этом в украинской разведке уже отчитались, что процесс по установлению личностей, которые принимали участие в преступлениях против украинского народа не прекращается и уже есть огромные списки с фамилиями и личными данными российских преступников.

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Источник: https://t.me/DIUkraine
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