Военные Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) нарушили демаркационную линию, в результате чего бойцы Южной Кореи открыли упреждающий огонь. Об этом сообщает "Reuters".

Военные КНДР. Фото: из открытых источников

По информации военных Южной Кореи, демаркационную линию нарушили около 10 северокорейских солдат. После предупредительного огня они вернулись обратно.

"Мы внимательно следим за передвижением северокорейских военных и принимаем необходимые меры в соответствии с оперативными процедурами", — заявили в Объединенном комитете начальников штабов.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Крыму были обнаружены северокорейские артиллерийские установки. С большой вероятностью можно сказать, что Россия перебросила часть войск КНДР на аннексированный полуостров, чтобы развернуть этот контингент в Украине. Об этом пишет ZDF.

26 марта в сети начали распространять видео, на котором видно несколько единиц северокорейских тяжелых артиллерийских установок "Коксан". Кадры подтверждают то, что артустановки транспортируют по железной дороге в северную часть Крыма. Эти пушки сыграли важную роль в наступлении РФ в Курской области благодаря большому радиусу поражения. По данным издания, Украина уничтожили пять пушек "Коксан" с помощью беспилотников, но Пхеньян передал Москве не менее 200 установок.

Также издание "Комментарии" сообщало – участие Корейской Народно-Демократической Республики в войне против Украины создает серьезную угрозу для системы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью The Chosun рассказал руководитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Минобороны Кирилл Буданов.



