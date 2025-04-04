Россия готовится развернуть войска КНДР в Украине: что об этом говорит

В Крыму были обнаружены северокорейские артиллерийские установки. С большой вероятностью можно сказать, что Россия перебросила часть войск КНДР на аннексированный полуостров, чтобы развернуть этот контингент в Украине. Об этом пишет ZDF.

Артиллерийские установки "Коксан". Фото: из открытых источников

26 марта в сети начали распространять видео, на котором видно несколько единиц северокорейских тяжелых артиллерийских установок "Коксан". Кадры подтверждают то, что артустановки транспортируют по железной дороге в северную часть Крыма.

Эти пушки сыграли важную роль в наступлении РФ в Курской области благодаря большому радиусу поражения. По данным издания, Украина уничтожили пять пушек "Коксан" с помощью беспилотников, но Пхеньян передал Москве не менее 200 установок.

В публикации говорится, что ранее северокорейские войска, которые фактически стали союзниками РФ в войне против Украины на самой украинской территории замечены не были. Они участвовали в боевых действиях исключительно только в Курской области. Впрочем, внезапное появление гаубиц "Коксан" в Крыму может свидетельствовать о планах путинского режима развернуть северокорейские силы непосредственно в Украине.

"Документально подтвержденное присутствие артиллерийских комплексов "Коксан" на украинской территории является предвестником политически значимой эскалации, то есть вероятного быстрого боевого развертывания северокорейских сухопутных войск в Украине", — говорится в материале.

Отметим, ранее Telegram-канал "Крымский ветер" сообщал, что российские захватчики из-за временно оккупированного Крыма перебрасывают на фронт военную технику КНДР.

"Наши "глаза" все видят: через аннексированный Крым на фронт Россия опрокидывает северокорейскую военную технику. На железнодорожной станции на севере полуострова замечен военный эшелон с самоходными артиллерийскими установками "Коксан" производства Северной Кореи. На железнодорожных платформах перевозили 7-8 САУ, а также военные грузовые автомобили", — говорилось в сообщении.



