Военные ИТ-технологии - цифровая трансформация современной украинской армии

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Елена Бурдейная
Минобороны планирует оцифровать Вооруженные силы Украины и для этого создает мощный ИТ-центр, сообщает пресс-служба министерства.
Пресс-конференция о создании Центра инноваций в ВСУ - скрин видео Youtube
7 октября 2021 в Киеве состоялась пресс-конференция "Состояние и перспективы цифровой трансформации: оснащение ВСУ высокотехнологичными образцами вооружения", в которой приняли участие представители Министерства обороны, Вооруженных сил, Центра стратегических исследований . Они рассказали, что до конца текущего года для внедрения цифровых технологий в армии будет создан "Центр инноваций".
Сергей Максимов, Генеральный директор Директората политики цифровой трансформации Минобороны, сообщил, что уже подписан меморандум о создании Центра между Минобороны и Главнокомандующим ВСУ. Новые руководители будут располагать собственными ресурсами для выполнения поставленных задач:
— оснащение украинской армии высокотехнологичным вооружением;
— разработка военных ИТ-технологий, в частности, разработка и тестирование специального программного обеспечения.
В учреждении будут работать специалисты расформированного в 2015 г. Центра внедрения и сопровождения автоматизированных систем оперативного (боевого) управления (в / ч А2724, так называемая "Аэроразведка").
Чиновники надеются, что Центр инноваций станет аналогом DAPRA — Агентства передовых оборонных исследовательских проектов в вооруженных силах США (Defense Advanced Research Projects Agency). DAPRA создано в 1958 году после того, как СССР запустил в космос первый спутник. Самые известные разработки агентства:
— создание сети ARPANET, которая потом превратилась в Internet;
— разработка одной из версий операционной системы UNIX;
— разработка протоколов TCP/IP, благодаря которым компьютеры, расположенные на огромных расстояниях, обмениваются информацией быстро и без потерь.
В 2009 г. DAPRA изучала, как в социальных сетях распространяются новости. Для этого в воздух были запущены 10 красных зондов и отслеживалось, как информация в сетях поможет их найти. Оказалось, что для этого нужно всего 12 часов. В 2018 г. исследователи показали новую разработку: небольшие легкобронированные машины, которые благодаря своей маневренности могут легко противостоять мощным танкам.
В DAPRA работает 240 специалистов. Бюджет учреждения — 3,2 млрд долл.
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