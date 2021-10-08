Военные ИТ-технологии - цифровая трансформация современной украинской армии

Минобороны планирует оцифровать Вооруженные силы Украины и для этого создает мощный ИТ-центр, сообщает пресс-служба министерства.

Пресс-конференция о создании Центра инноваций в ВСУ - скрин видео Youtube

7 октября 2021 в Киеве состоялась пресс-конференция "Состояние и перспективы цифровой трансформации: оснащение ВСУ высокотехнологичными образцами вооружения", в которой приняли участие представители Министерства обороны, Вооруженных сил, Центра стратегических исследований . Они рассказали, что до конца текущего года для внедрения цифровых технологий в армии будет создан "Центр инноваций".

Сергей Максимов, Генеральный директор Директората политики цифровой трансформации Минобороны, сообщил, что уже подписан меморандум о создании Центра между Минобороны и Главнокомандующим ВСУ. Новые руководители будут располагать собственными ресурсами для выполнения поставленных задач:

— оснащение украинской армии высокотехнологичным вооружением;

— разработка военных ИТ-технологий, в частности, разработка и тестирование специального программного обеспечения.

В учреждении будут работать специалисты расформированного в 2015 г. Центра внедрения и сопровождения автоматизированных систем оперативного (боевого) управления (в / ч А2724, так называемая "Аэроразведка").

Чиновники надеются, что Центр инноваций станет аналогом DAPRA — Агентства передовых оборонных исследовательских проектов в вооруженных силах США (Defense Advanced Research Projects Agency). DAPRA создано в 1958 году после того, как СССР запустил в космос первый спутник. Самые известные разработки агентства:

— создание сети ARPANET, которая потом превратилась в Internet;

— разработка одной из версий операционной системы UNIX;

— разработка протоколов TCP/IP, благодаря которым компьютеры, расположенные на огромных расстояниях, обмениваются информацией быстро и без потерь.

В 2009 г. DAPRA изучала, как в социальных сетях распространяются новости. Для этого в воздух были запущены 10 красных зондов и отслеживалось, как информация в сетях поможет их найти. Оказалось, что для этого нужно всего 12 часов. В 2018 г. исследователи показали новую разработку: небольшие легкобронированные машины, которые благодаря своей маневренности могут легко противостоять мощным танкам.

В DAPRA работает 240 специалистов. Бюджет учреждения — 3,2 млрд долл.

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