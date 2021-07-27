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Главная Новости Общество события Строительство жилья для военнослужащих: чиновников из Минобороны поймали на коррупционной «схеме» в 1 млн. долларов
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Строительство жилья для военнослужащих: чиновников из Минобороны поймали на коррупционной «схеме» в 1 млн. долларов

За 1 млн. долларов США чиновники обещали бизнесменам «решить вопрос" их победы в тендере на строительство жилья для военных

сегодня, 18:51
Автор:

Лиля Воробьева
Следователи управления стратегических расследований в Одесской области и правоохранители Главного следственного управления Национальной полиции Украины разоблачили очередную "схему" в Министерстве обороны Украины. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию департамента стратегических расследований Нацполиции Украины в Facebook.
В сообщении говорится, что один из сотрудников региональных управлений капитального строительства Министерства обороны вместе со своим знакомым за 1 млн. долларов США обещали бизнесменам "решить вопрос" по их победе в тендере на строительстве жилья для военных. По информации следователей, чиновники хотели получить "откат" за своих услуги и "помощь" на тендере.
"Во время проведения обысков следователи и прокуроры изъяли ряд доказательств, в том числе, и документы, в которых заранее определен победитель", — говорится в сообщении.
Следователи, в пятницу, 23 июля, обоим фигурантам коррупционной "схемы", на основе доказательной базы, сообщили о подозрении по части 1 статьи 14 и части 4 статьи 190 (совершение мошенничества, в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. Если вину подозреваемых докажут, им грозит от 5-ти до 12-ти лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.
Напомним, что издание "Комментарии" информирует своих читателей о том, что МВД обнародовало размер взяток, чтобы "отмазаться" и вступить. Примерный уровень взяток, которые должны в определенных случаях оплатить жители областей на Западной Украине, стал известен благодаря телеграмм-каналу МВД. Вчера правоохранители в течение дня задержали сразу двух подозреваемых во взяточничестве за уклонение от призыва и поступлении на обучение в высшее учебное заведение.


Строительство жилья для военнослужащих: чиновников из Минобороны поймали на коррупционной «схеме» в 1 млн. долларов

Следователи управления стратегических расследований раскрыли еще одну коррупционную схему (фото из открытых источников)


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Источник: https://www.facebook.com/116075436492480/posts/531649608268392/
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