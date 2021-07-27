Строительство жилья для военнослужащих: чиновников из Минобороны поймали на коррупционной «схеме» в 1 млн. долларов

Следователи управления стратегических расследований в Одесской области и правоохранители Главного следственного управления Национальной полиции Украины разоблачили очередную "схему" в Министерстве обороны Украины. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию департамента стратегических расследований Нацполиции Украины в Facebook.

В сообщении говорится, что один из сотрудников региональных управлений капитального строительства Министерства обороны вместе со своим знакомым за 1 млн. долларов США обещали бизнесменам "решить вопрос" по их победе в тендере на строительстве жилья для военных. По информации следователей, чиновники хотели получить "откат" за своих услуги и "помощь" на тендере.

"Во время проведения обысков следователи и прокуроры изъяли ряд доказательств, в том числе, и документы, в которых заранее определен победитель", — говорится в сообщении.

Следователи, в пятницу, 23 июля, обоим фигурантам коррупционной "схемы", на основе доказательной базы, сообщили о подозрении по части 1 статьи 14 и части 4 статьи 190 (совершение мошенничества, в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. Если вину подозреваемых докажут, им грозит от 5-ти до 12-ти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.