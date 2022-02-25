Военное время: какие документы нужно при себе иметь – чьи указания выполнять беспрекословно

Мы переживаем вторые сутки российского открытого вторжения. Фактически – живем в новой реальности. Какие юридически советы сейчас нужны гражданам? С таким вопросом издание "Комментарии" обратилось к экспертам.

Блокпост. Фото: из открытых источников

Важно постоянно иметь при себе документы, удостоверяющие вашу личность

Доктор права, адвокат Иван Либерман подчеркивает, что в любое время может быть отключен интернет и мобильная связь. И советует выписать на бумагу номера телефонов самых нужных, необходимых людей и служб. Чтобы можно было хотя бы написать им сообщение, если не получится дозвониться.

"Кроме того, в нынешних новых реалиях оригиналы документов на недвижимое имущество следует держать или постоянно при себе, или спрятать в том месте, о котором знаете только вы. Это будет некой гарантией безопасности, чтобы можно было потом доказать, что именно вы является владельцем данного имущества", – поясняет эксперт.

Он также подчеркивает важность постоянно иметь при себе документы, удостоверяющие вашу личность. И скептически относиться к любой, включая юридическую, информации, которая может появиться в соцсетях и даже на официальных страничках тех или иных органов (которые могут оказаться фейковыми).

"Лучше всё тщательно перепроверить, прежде, чем принять то или иное решение, – советует Иван Либерман. – А после окончания этой ситуации важно перепроверить все свои данные в электронных базах данных".

В военное время выполняйте все, что просят от вас украинские военные

Ростислав Кравец, адвокат, глава профсоюза Украинская независимая фундация юристов, глава АО "Кравец и партнеры" считает безусловно важным сделать копии всех своих документов, в том числе касательно своей группы крови.

"Если вас останавливают, как вам кажется, без причины на улице украинские военные, правоохранители – не нужно выяснить отношения. Делайте всё, что просят. Предъявите документы, позвольте себя обыскать, осмотреть транспортное средство. В военном положении это разрешено. Старайтесь реагировать на всё спокойно, не пререкаться", – предупреждает Ростислав Кравец.

Также, по его словам, на сегодняшний момент есть проблемы с работой ряда реестров, включая имущественный.

"Об этом мне сообщили знакомые нотариусы. Фактически сейчас тяжело даже сделать доверенность на что-либо. Включая оформление сделок по купле-продаже. Учитывая ситуацию, думаю, стоит подождать с такого рода сделками", – советует эксперт.

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