Военное время: какие документы нужно при себе иметь – чьи указания выполнять беспрекословно

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Кравцев Сергей
Мы переживаем вторые сутки российского открытого вторжения. Фактически – живем в новой реальности. Какие юридически советы сейчас нужны гражданам? С таким вопросом издание "Комментарии" обратилось к экспертам.
Блокпост. Фото: из открытых источников
Доктор права, адвокат Иван Либерман подчеркивает, что в любое время может быть отключен интернет и мобильная связь. И советует выписать на бумагу номера телефонов самых нужных, необходимых людей и служб. Чтобы можно было хотя бы написать им сообщение, если не получится дозвониться.
Он также подчеркивает важность постоянно иметь при себе документы, удостоверяющие вашу личность. И скептически относиться к любой, включая юридическую, информации, которая может появиться в соцсетях и даже на официальных страничках тех или иных органов (которые могут оказаться фейковыми).
Ростислав Кравец, адвокат, глава профсоюза Украинская независимая фундация юристов, глава АО "Кравец и партнеры" считает безусловно важным сделать копии всех своих документов, в том числе касательно своей группы крови.
Также, по его словам, на сегодняшний момент есть проблемы с работой ряда реестров, включая имущественный.
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