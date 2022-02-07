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Военная техника в Беларуси подошла максимально близко: до украинской границы всего 50 км

Новые спутниковые снимки частной американской компании Maxar Technologies показали концентрацию военной техники неделе от украинско-белорусской границы

сегодня, 07:25
Автор:

Кравцев Сергей
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Как передает портал "Комментарии", в распоряжении "Reuters" появились тревожные для Украины снимки, на которых отчетливо видно скопление военной техники в трех местах в Беларуси в пределах 50 километров от украинской границы. Снимки со спутника сделала частная американская компания Maxar Technologies.

Военная техника в Беларуси подошла максимально близко: до украинской границы всего 50 км

Снимки MAXAR TECHNOLOGIES. Фото: CNN

Спутниковые снимки, опубликованные в воскресенье, показали детали военных маневров на границе Беларуси с Украиной в преддверии совместных учений России и Беларуси "Союзная решимость-2022", которые пройдут 10-20 февраля.

Снимки показывают, что оснащенные ракетами, реактивными системами залпового огня и штурмовиками подразделения были переброшены в Беларусь в трех точках недалеко от границы с Украиной.

Maxar Technologies сообщила, что 4 февраля она сделала снимки военной техники возле Ельска, Речицы и Лунинца. Все объекты находятся в пределах 50 километров от границы с Украиной.

Компания идентифицировала на снимках 15 штурмовиков Су-25 и ЗРК С-400 на аэродроме Лунинец, а также ракеты SS26 "Искандер" и реактивные системы залпового огня под Ельском.

Отметим, Maxar Technologies регулярно делают снимки российских войск вблизи украинских границ из космоса. В первый раз существенное наращивание они зафиксировали в конце декабря 2021 года. В середине января они зафиксировали меньшее количество техники, чем сейчас, но тогда она была замечена на полигонах в 10-30 км от украинских границ.

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Источник: https://www.reuters.com/world/satellite-images-show-troop-deployment-belarus-border-with-ukraine-ahead-russian-2022-02-06/
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