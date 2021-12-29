Водолазы обнаружили затонувшую итальянскую подлодку Второй мировой войны

Греческие водолазы обнаружили обломки итальянской подлодки через 80 лет после того, как ее затопили союзные войска в Эгейском море во время Второй мировой войны. Об этом сообщает Reuters.

Обломки итальянской подводной лодки Jantina, которая была затоплена во время Второй мировой войны британской подводной лодкой HMS Torbay - Reuters

"Янтина", отплывшая с греческого острова Лерос с 48 моряками на борту, затонула 5 июля 1941 года после попадания торпед, выпущенных британской подлодкой HMS Torbay.

Она была обнаружена в прошлом месяце Костасом Токтаридисом, одним из самых известных дайверов Греции, и его командой к югу от острова Миконос на глубине 103 метра с помощью дистанционно управляемого подводного аппарата ROV Super Achilles, проведшего детальное исследование и визуальный осмотр.

"Военно-морская история похожа на головоломку, и это часть этой головоломки. Противостояние двух подводных лодок — редкое морское событие ", — сказал Токтарид, морской эксперт издания Reuters.

"Янтина" была идентифицирована посредством записей Управления военно-морской истории Италии, сказал Токтарид.

Это четвертая подлодка, найденная и идентифицированная Токтаридом.

Как сообщали ранее "Комментарии", в Великобритании обнаружили останки многоножки, вес которой достигал 50 кг. Окаменелость была обнаружена в январе 2018 года в большой глыбе упавшего со скалы песчаника. Эти доисторические существа называются артроплевры (Arthropleura) – они жили на Земле в каменноугольный период, примерно 326 миллионов назад, за более чем 100 миллионов до эпохи динозавров. Окаменелость показывает, что эта многоножка была самым известным беспозвоночным животным всех времен.

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