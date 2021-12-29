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Водолазы обнаружили затонувшую итальянскую подлодку Второй мировой войны

Лодку нашли греческие водолазы

сегодня, 14:38
Автор:

Карина Ожерельева
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Греческие водолазы обнаружили обломки итальянской подлодки через 80 лет после того, как ее затопили союзные войска в Эгейском море во время Второй мировой войны. Об этом сообщает Reuters.

Водолазы обнаружили затонувшую итальянскую подлодку Второй мировой войны

Обломки итальянской подводной лодки Jantina, которая была затоплена во время Второй мировой войны британской подводной лодкой HMS Torbay - Reuters

"Янтина", отплывшая с греческого острова Лерос с 48 моряками на борту, затонула 5 июля 1941 года после попадания торпед, выпущенных британской подлодкой HMS Torbay.

Она была обнаружена в прошлом месяце Костасом Токтаридисом, одним из самых известных дайверов Греции, и его командой к югу от острова Миконос на глубине 103 метра с помощью дистанционно управляемого подводного аппарата ROV Super Achilles, проведшего детальное исследование и визуальный осмотр.

"Военно-морская история похожа на головоломку, и это часть этой головоломки. Противостояние двух подводных лодок — редкое морское событие", — сказал Токтарид, морской эксперт издания Reuters.

"Янтина" была идентифицирована посредством записей Управления военно-морской истории Италии, сказал Токтарид.

Это четвертая подлодка, найденная и идентифицированная Токтаридом.

Как сообщали ранее "Комментарии", в Великобритании обнаружили останки многоножки, вес которой достигал 50 кг. Окаменелость была обнаружена в январе 2018 года в большой глыбе упавшего со скалы песчаника. Эти доисторические существа называются артроплевры (Arthropleura) – они жили на Земле в каменноугольный период, примерно 326 миллионов назад, за более чем 100 миллионов до эпохи динозавров. Окаменелость показывает, что эта многоножка была самым известным беспозвоночным животным всех времен.


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Источник: https://www.reuters.com/world/greek-divers-discover-italian-world-war-two-submarine-wreck-2021-12-29/
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