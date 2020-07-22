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Водитель захваченного автобуса рассказал, что на самом деле произошло во время теракта в Луцке

Александр Гунчик, который был за рулем захваченного автобуса в Луцке, рассказал о стрельбе и гуманном отношении террориста к заложникам

сегодня, 11:20
Автор:

Елена Волкова
Водитель захваченного автобуса рассказал, что на самом деле произошло во время теракта в Луцке

Александр Гунчик - водитель захваченного во время теракта 21 июля автобуса сообщением “Красниловка - Луцк” - рассказал о том, что на самом деле происходило в автобусе после того, как в него вошел Максим Плохой. Об этом пишет “Волынь”.


Гунчик говорит, что во время того, как автобус проехал под мостом на ул. Карпенко-Карого, Максим Плохой выстрелил в открытый люк и сказал, что захватил маршрутку. По словам водителя, террорист вел себя спокойно, давал людям поговорить. С собой у него была вода и лекарства, и вскоре после захвата он дал людям попить, а одной из заложниц - таблетку. Гунчик говорит, что именно потому, что у захватчика было все необходимое, он и не принял помощь от правоохранительных органов. Информацию о том, что заложники были прикованы наручниками к креслам, водитель назвал ложью.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в Сеть выложили видео задержания Максима Плохого (Кривоша), который вчера утром захватил автобус в Луцке с 13 заложниками. Интересно, что эффектному задержанию террориста предшествовало то, что Плохой вышел из автобуса без оружия и на протяжении пары минут разводил руками.



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