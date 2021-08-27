Вода из бассейнов и фекалии: эколог рассказал, где взялись странные белые пятна на море в Одессе

На территорию популярного среди отдыхающих Одессы пляжа "Аркадия", просто в песок и морскую воду, во время недавнего ливня вылились канализационные отходы. А также сюда попала отработанная вода из аквапарка и бассейнов заведений отдыха. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на информацию местной ОО "Зеленый лист".

Густая пена - результат соединения хлорки с канализационными сбросами (фото: t.me/odesalivetv)

Как рассказал журналистам глава "Зеленого листа" Владислав Балинский, лужи с фекалиями стояли прямо на пляже, куда приходят загореть сотни горожан и приезжие отдыхающие с детьми. Кроме того, вокруг стоял резкий запах от канализационных отходов.

Местный эколог знает причину этого бедствия, которое загрязняет, как пляж, так и акваторию моря в этом районе. Он рассказал, что неподалеку расположен аварийный коллектор, он переполнен отходами. Они во время проливных дождей в городе, вытекли сюда.

"Это происходит достаточно давно, однако необходимые меры не принимаются. Вчера в Одессе прошел ливень, и на пляж вылились отходы жизнедеятельности человека", — пояснил Владислав Балинский.

Общественный эксперт рассказал о еще одной проблеме, от которой страдает море в районе Аркадии.

По его словам, именно в дождливую погоду из многих окружающих отелей, где есть бассейны и построенного здесь большого аквапарка в море выливают отработанную воду с хлористыми веществами. Когда эти отходы соединяются с морской водой, образуются хлорорганические соединения, которые, когда их концентрация велика, начинают пениться.

"Это густую пену увидели люди и выражали догадки на предмет ее происхождения. Скорее всего, это и есть результат сочетания хлорки с канализационными сбросами. Вообще, эти хлорорганические соединения достаточно токсичны. Они летучие и испаряются в течение какого-то времени. Поэтому сейчас от них ничего не осталось ", — отметил одесский эколог.

Общественный деятель опубликовал в Интернете видео, где можно увидеть, как на пляже какие-то мужчины засыпают лужи. Они образовались после ливня и утечек из злополучного коллектора, который загрязняет городской пляж.

Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о том, что море в Одессе внезапно изменило цвет

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!