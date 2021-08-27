Вода из бассейнов и фекалии: эколог рассказал, где взялись странные белые пятна на море в Одессе

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Лиля Воробьева
На территорию популярного среди отдыхающих Одессы пляжа "Аркадия", просто в песок и морскую воду, во время недавнего ливня вылились канализационные отходы. А также сюда попала отработанная вода из аквапарка и бассейнов заведений отдыха. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на информацию местной ОО "Зеленый лист".
Густая пена - результат соединения хлорки с канализационными сбросами (фото: t.me/odesalivetv)
Как рассказал журналистам глава "Зеленого листа" Владислав Балинский, лужи с фекалиями стояли прямо на пляже, куда приходят загореть сотни горожан и приезжие отдыхающие с детьми. Кроме того, вокруг стоял резкий запах от канализационных отходов.
Местный эколог знает причину этого бедствия, которое загрязняет, как пляж, так и акваторию моря в этом районе. Он рассказал, что неподалеку расположен аварийный коллектор, он переполнен отходами. Они во время проливных дождей в городе, вытекли сюда.
Общественный эксперт рассказал о еще одной проблеме, от которой страдает море в районе Аркадии.
По его словам, именно в дождливую погоду из многих окружающих отелей, где есть бассейны и построенного здесь большого аквапарка в море выливают отработанную воду с хлористыми веществами. Когда эти отходы соединяются с морской водой, образуются хлорорганические соединения, которые, когда их концентрация велика, начинают пениться.
Общественный деятель опубликовал в Интернете видео, где можно увидеть, как на пляже какие-то мужчины засыпают лужи. Они образовались после ливня и утечек из злополучного коллектора, который загрязняет городской пляж.
Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о том, что море в Одессе внезапно изменило цвет
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