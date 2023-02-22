Во время визита Байдена в Киев РФ пыталась запустить межконтинентальную баллистическую ракету

Несмотря на то, что между Вашингтоном и Кремлем состоялся диалог перед визитом Джо Байдена в Украину, в РФ попытались как минимум заставить американскую сторону понервничать. В то время, как глава Белого дома находился в столице Украины, россияне провели испытание межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", которое, судя по всему, оказалось провальным. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает "CNN", со ссылкой на двух анонимных американских чиновников.

Испытание ракеты Сармат. Фото: Минобороны РФ

Один из американских чиновников рассказал изданию, что РФ заранее сообщила США о запуске ракеты через деконфликтные линии. Другой чиновник сказал, что Штаты не рассматривают этот запуск как эскалацию со стороны России.

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Источники CNN также сообщили, что испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", которую на Западе прозвали "Сатана II" и которая способна нести несколько ядерных боеголовок, похоже, провалилось. Иначе, по их словам, президент РФ Владимир Путин рассказал бы о нем в своем обращении 21 февраля к Федеральному собранию.

По официальным российским данным, ракета "Сармат" имеет дальность полета более 11 тысяч километров и может нести боеголовку весом 100 тонн.

Стоит отметить, Джо Байден только в пятницу, 17 февраля, решил осуществить рискованный визит в Киев после того, как получил брифинг в Овальном кабинете от ведущих членов своей команды по национальной безопасности.

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