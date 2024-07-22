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ВО "Свобода" объявило вознаграждение: готовы платить за любую информацию об убийце Фарион

10 тыс. долларов вознаграждения предлагают за информацию об убийце языковеда Ирины Фарион.

сегодня, 09:27
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Slava Kot

Всеукраинское объединение "Свобода" предлагает финансовое вознаграждение за любую информацию, которая будет способствовать задержке убийцы украинского языковеда Ирины Фарион. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление политической партии "Свобода".

ВО "Свобода" объявило вознаграждение: готовы платить за любую информацию об убийце Фарион

Украинский языковед Ирина Фарион. Фото из открытых источников

ВО "Свобода" сообщила, что готова финансово вознаградить человека за информацию, которая поможет найти убийцу Фарион.

"Общество! В первую очередь мы заинтересованы в том, чтобы найти исполнителя преступления — убийства Ирины Фарион. За любую информацию, которая поможет правоохранителям найти нападающего, или его нынешнее место пребывания — гарантировано финансовое вознаграждение!", — говорится в заявлении политической партии.

Наталья Ющук сообщила, что за информацию об убийце Ирины Фарион американское отделение "Свободы" предлагает вознаграждение в размере 10 тыс. долларов

Политическая сила, к которой принадлежала украинский языковед указывает, что гарантирует анонимность в случае предоставления информации и просит всех обращаться на их электронный адрес: [email protected]

Напомним, что Ирина Фарион была убита 19 июля выстрелом в голову. На похороны языковеда во Львове пришли тысячи человек. Полиция не обнаружила убийцу Фарион.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что полиция объявила в розыск подозреваемого в убийстве Фарион и предоставила его детальное описание с фотографиями.

Также "Комментарии" писали о том, что представитель Зеленского Сергей Лещенко назвал, кто мог стоять за убийством Ирины Фарион. По его словам, это Россия, которая также убила других украинских активистов, журналистов и политических деятелей.



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