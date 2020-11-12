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Во Львовской области COVID-19 забрал жизни супружеской пары медиков

За жизнь врачей боролись более трех недель

сегодня, 14:20
Автор:

Елизавета Черных

В городе Сокаль, что во Львовской области, коронавирусная инфекция забрала жизни супружеской пары врачей Анны и Богдана Городенчук. Об этом сообщает "Нео Радио" в Facebook.

Во Львовской области COVID-19 забрал жизни супружеской пары медиков

ФОТО: Из отрытого источника

Как известно, Анна Богдановна работала заведующей отделения гинекологии в Сокальской больнице, а ее супруг Богдан Ярославович занимал должность заведующего лабораторией. Супруги Городенчук всю жизнь проработали в местной больнице и очень любили свою работу. 

Во Львовской области COVID-19 забрал жизни супружеской пары медиков - фото 2

"Слов нет... Проклятый коронавирус унес жизни Анны Николаевны и Богдана Ярославича Городенчук! Еще одни врачи! Супруги врачей! До самого своего конца они помогали больным, боролись за каждую жизнь!", — написал главный врач Сокальской больницы Роман Швед на своей странице в Facebook. 

По данным источника, во вторник коронавирус унес жизнь мужчины, а вчера от осложнений заболевания скончалась и его супруга Анна. 

Как сообщали "Комментарии" ранее, от осложнений коронавирусной инфекции умер Борис Павленко - заведующий отделением интенсивной терапии для новорожденных днепровской больницы имени Мечникова. 



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Источник: https://www.facebook.com/neoradioua/photos/a.426434007372292/4164424190239903/
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