Во Львовской области COVID-19 забрал жизни супружеской пары медиков

В городе Сокаль, что во Львовской области, коронавирусная инфекция забрала жизни супружеской пары врачей Анны и Богдана Городенчук. Об этом сообщает "Нео Радио" в Facebook.

ФОТО: Из отрытого источника

Как известно, Анна Богдановна работала заведующей отделения гинекологии в Сокальской больнице, а ее супруг Богдан Ярославович занимал должность заведующего лабораторией. Супруги Городенчук всю жизнь проработали в местной больнице и очень любили свою работу.





"Слов нет... Проклятый коронавирус унес жизни Анны Николаевны и Богдана Ярославича Городенчук! Еще одни врачи! Супруги врачей! До самого своего конца они помогали больным, боролись за каждую жизнь!", — написал главный врач Сокальской больницы Роман Швед на своей странице в Facebook.

По данным источника, во вторник коронавирус унес жизнь мужчины, а вчера от осложнений заболевания скончалась и его супруга Анна.

Как сообщали "Комментарии" ранее, от осложнений коронавирусной инфекции умер Борис Павленко - заведующий отделением интенсивной терапии для новорожденных днепровской больницы имени Мечникова.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!