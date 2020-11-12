Во Львовской области COVID-19 забрал жизни супружеской пары медиков

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Елизавета Черных
В городе Сокаль, что во Львовской области, коронавирусная инфекция забрала жизни супружеской пары врачей Анны и Богдана Городенчук. Об этом сообщает "Нео Радио" в Facebook.
ФОТО: Из отрытого источника
Как известно, Анна Богдановна работала заведующей отделения гинекологии в Сокальской больнице, а ее супруг Богдан Ярославович занимал должность заведующего лабораторией. Супруги Городенчук всю жизнь проработали в местной больнице и очень любили свою работу.
По данным источника, во вторник коронавирус унес жизнь мужчины, а вчера от осложнений заболевания скончалась и его супруга Анна.
Как сообщали "Комментарии" ранее, от осложнений коронавирусной инфекции умер Борис Павленко - заведующий отделением интенсивной терапии для новорожденных днепровской больницы имени Мечникова.
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