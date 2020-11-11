Спасал новорожденных, но не спас себя: от коронавируса умер легендарный врач

10 ноября умер Борис Павленко — заведующий отделением интенсивной терапии для новорожденных днепровской больницы имени Мечникова. За время своей работы доктор спас жизни сотни детей. Об этом на своей странице в Facebook написал главврач медицинского учреждения Сергей Рыженко.

ФОТО: Социальный портал "ALEV"

По словам коллеги Бориса Павленко, сердце врача остановилось от последствий коронавирусной инфекции. Легендарный доктор скончался в возрасте 58 лет.





"Он спасал людей от КОВИДа, и смертельный вирус не простил ему…Многие годы на нем была высочайшая ответственность – за жизнь новорожденных малышей. Тот случай, когда "невосполнимая утрата" – не пафосные слова, а искреннее выражение наших чувств", — написал Сергей Рыженко в сообщении.

Коллеги Бориса Павленко утверждают, что он был настоящим профессионалом своего дела и талантливым в любом деле, за которое брался.

Команда "Комментариев" приносит глубочайшие соболезнования по поводу утраты высококлассного Доктора с большой буквы. Мы благодарим всех медиков за их нелегкий труд в борьбе за человеческие жизни.

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