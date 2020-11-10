"В этом году мы с Мариной осиротели": горе в семье Порошенко

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Елизавета Черных
Сегодня умерла мать жены экс-президента Украины Марины Порошенко - Людмила Переведенцева. Об этом Петр Порошенко сообщил в своем Telegram-канале.
ФОТО: lamir.info
7 ноября лидер "Европейской солидарности" сообщил о критическом состоянии тещи, которая болела коронавирусом. Как сообщал Петр Порошенко, женщина находилась без сознания.
Впрочем тогда, политолог Игорь Петренко возмутился, что Порошенко заявил о тяжелом состоянии тещи, а потом пошел в кино. По его словам, Петр Алексеевич не побрезговал пропиариться на здоровье своей тещи. Так, в воскресенье экс-президент и его жена появились на премьерном показе фильма "Атлантида" в кинотеатре "Октябрь" в Киеве.
Как сообщали "Комментарии" ранее, актер сериала "Доктор Хаус" найден мертвым.
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