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"В этом году мы с Мариной осиротели": горе в семье Порошенко

Умерла теща Петра Порошенко, которая болела COVID-19

сегодня, 21:53
Автор:

Елизавета Черных

Сегодня умерла мать жены экс-президента Украины Марины Порошенко - Людмила Переведенцева. Об этом Петр Порошенко сообщил в своем Telegram-канале. 

"В этом году мы с Мариной осиротели": горе в семье Порошенко

ФОТО: lamir.info

"В этом году мы с Мариной осиротели. В июне ушел мой папа. Затем в августе — папа Марины. Сегодня перестало биться сердце Марининой мамы. Вечная ей память ...Дорогие наши родители, молим Бога о вашем покое в ​​Царстве Небесном, а нам пусть даст сил преодолеть невыразимую боль расставания", — написал Порошенко. 

7 ноября лидер "Европейской солидарности" сообщил о критическом состоянии тещи, которая болела коронавирусом. Как сообщал Петр Порошенко, женщина находилась без сознания. 

Впрочем тогда, политолог Игорь Петренко возмутился, что Порошенко заявил о тяжелом состоянии тещи, а потом пошел в кино. По его словам, Петр Алексеевич не побрезговал пропиариться на здоровье своей тещи. Так, в воскресенье экс-президент и его жена появились на премьерном показе фильма "Атлантида" в кинотеатре "Октябрь" в Киеве.

Как сообщали "Комментарии" ранее, актер сериала "Доктор Хаус" найден мертвым. 



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Источник: https://t.me/PresidentPoroshenko
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