Горе в семье: Петр Порошенко сообщил о критическом состоянии родного человека

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Владимир Лавский
Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко сообщил, что его теща Людмила Переведенцева, которая болеет коронавирусом, находится в критическом состоянии. Слова Порошенко цитирует "Украинская правда" со ссылкой на сюжет телеканала "Украина".
Как ранее сообщали "Комментарии", в Украине могут ввести черную зону карантина. Наше издание рассказывает, кто туда попадет.
Также стало известно, что значит карантин выходного дня в Украине.
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