kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 07.11.2020

BTC/USD

15627.09

ETH/USD

461.80

LTC/USD

63.71

НБУ 07.11.2020

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

33.67

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события Горе в семье: Петр Порошенко сообщил о критическом состоянии родного человека
commentss НОВОСТИ Все новости

Горе в семье: Петр Порошенко сообщил о критическом состоянии родного человека

Теща пятого президента Украины пребывает в тяжелой ситуации

сегодня, 02:16
Автор:

Владимир Лавский

Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко сообщил, что его теща Людмила Переведенцева, которая болеет коронавирусом, находится в критическом состоянии. Слова Порошенко цитирует "Украинская правда" со ссылкой на сюжет телеканала "Украина". 

Горе в семье: Петр Порошенко сообщил о критическом состоянии родного человека

"У моей жены Марины сейчас в больнице от COVID-19 умирает мама. Она потеряла сознание", — заявил Порошенко.

Как ранее сообщали "Комментарии", в Украине могут ввести черную зону карантина. Наше издание рассказывает, кто туда попадет. 

Также стало известно, что значит карантин выходного дня в Украине. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/11/7/7272713/
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ