Горе в семье: Петр Порошенко сообщил о критическом состоянии родного человека

Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко сообщил, что его теща Людмила Переведенцева, которая болеет коронавирусом, находится в критическом состоянии. Слова Порошенко цитирует "Украинская правда" со ссылкой на сюжет телеканала "Украина".

"У моей жены Марины сейчас в больнице от COVID-19 умирает мама. Она потеряла сознание", — заявил Порошенко.

Как ранее сообщали "Комментарии", в Украине могут ввести черную зону карантина. Наше издание рассказывает, кто туда попадет.

Также стало известно, что значит карантин выходного дня в Украине.

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