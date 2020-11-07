Карантин выходного дня: министр Степанов рассказал, что это такое и как оно будет работать (ВИДЕО)

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, что такое карантин выходного дня в Украине и как он будет работать. Об этом он сообщил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Мы планируем ввести карантин выходного дня. Да, он будет жесткий, тут не надо сомневаться. По всей стране будет одна оранжевая зона. Если не брать тех участков, конечно, где она красная. И все четко определим график работы заведений, общественного транспорта и так далее. Не переживайте: некоторые сегменты малого и среднего бизнеса будут работать и дальше. Но остается вопрос по койкам в больницах, и это очень большая беда", — заявил Степанов.

Ранее "Комментарии" сообщали о черной зоне карантина и рассказывали, что это такое и кто туда может попасть.





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