Карантин выходного дня: министр Степанов рассказал, что это такое и как оно будет работать (ВИДЕО)

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Владимир Лавский
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, что такое карантин выходного дня в Украине и как он будет работать. Об этом он сообщил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".
Ранее "Комментарии" сообщали о черной зоне карантина и рассказывали, что это такое и кто туда может попасть.
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