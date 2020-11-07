kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 07.11.2020

BTC/USD

15612.43

ETH/USD

456.18

LTC/USD

62.02

НБУ 07.11.2020

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

33.67

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события Карантин выходного дня: министр Степанов рассказал, что это такое и как оно будет работать (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Карантин выходного дня: министр Степанов рассказал, что это такое и как оно будет работать (ВИДЕО)

Некоторого бизнеса будет разрешено работать

сегодня, 00:52
Автор:

Владимир Лавский

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, что такое карантин выходного дня в Украине и как он будет работать. Об этом он сообщил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера". 

Карантин выходного дня: министр Степанов рассказал, что это такое и как оно будет работать (ВИДЕО)

"Мы планируем ввести карантин выходного дня. Да, он будет жесткий, тут не надо сомневаться. По всей стране будет одна оранжевая зона. Если не брать тех участков, конечно, где она красная. И все четко определим график работы заведений, общественного транспорта и так далее. Не переживайте: некоторые сегменты малого и среднего бизнеса будут работать и дальше. Но остается вопрос по койкам в больницах, и это очень большая беда", — заявил Степанов.

Ранее "Комментарии" сообщали о черной зоне карантина и рассказывали, что это такое и кто туда может попасть. 



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ