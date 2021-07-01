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Во Львове ураган разрушил легендарное Лычаковское кладбище (ФОТО)

Буря разрушила около 100 исторических скульптур

сегодня, 18:35
Автор:

Лиля Воробьева

Мощная стихия,  которая дважды пронеслась Львовом, повредила древнее Лычаковское кладбище. Ураган разрушил более 100 древних памятников. Эксперты сообщают, что часть из них уже невозможно восстановить. Об этом пишет Tvoemisto.

Во Львове ураган разрушил легендарное Лычаковское кладбище (ФОТО)

Лычаковское кладбище (фото из открытых источников)

По словам директора ЛКП "Лычаковское кладбище" Михаила Нагая, сильный ветер сломал около 250 веток, повалил около 30 деревьев, которые росли на кладбище. Также он разрушил почти сотню исторических скульптур. Некоторые из них уже невозможно восстановить.

"Некоторые надгробия получили незначительные повреждения: отпали или откололись фрагменты. Их мы восстановим. Но, есть и такие скульптуры и надгробия, которые невозможно восстановить", — сообщил Нагай.

Чиновник рассказал, что все дорожки на территории кладбища завалены поваленными ветвями, деревьями. Работники уже начали расчищать их самостоятельно. Но им также потребуется помощь. Восстанавливать исторический объект  будут целый месяц.

Кое-где работники, расчищая кладбище, не могут добраться до поврежденных памятников. Они сначала разбирают завалы и режут поваленные деревья.

Стало известно, что больше всего от стихии пострадала семейная гробница Зенткевичей. Михаил Зенткевич основал древние аптеки во Львове. Скульптуру для усыпальницы семьи аптекаря создал архитектор Йохан Шимзер. Ураган разбил ее вдребезги.

Точные суммы убытков пока не называют.

Лычаковское кладбище — легендарная достопримечательность архитектуры, известный туристический объект во Львове. Ежегодно его посещают тысячи туристов.

Напомним, что сайт "Комментарии" сообщал о том, что во Львове прошел мощный ливень с сильным ветром, в результате чего были полностью обесточены некоторые улицы, повалены деревья, разбиты машины, повреждены исторические здания.


 


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Источник: http://tvoemisto.tv/news/u_lvovi_na_lychakivskomu_tsvyntari_bureviy_povalyv_ponad_100_nadgrobkiv_121164.html
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