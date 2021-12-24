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Во Львове открыли рождественский вертеп: подробности (ВИДЕО)

Шопка – разновидность вертепа, изображающая вифлеемскую конюшню в ночь Рождества Христова.

24 декабря 2021, 23:55
Автор:

Лиля Воробьева
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В столице Западной Украины уже открыт важный атрибут Рождества – рождественская шопка. Ее сцена вмещает пять двухметровых персонажей праздника, вырезанных из тополя. Разрисовали фигуры львовские детишки. Об этом сообщает Львовский городской совет.

Во Львове открыли рождественский вертеп: подробности (ВИДЕО)

Во Львове открыли шопку (фото из открытых источников)

Шопку открывали львовский городской голова Андрей Садовый, исполнитель этого важного рождественского атрибута Антон Лубий и львовский муниципальный хор "Гомон".

Андрей Садовый отметил, что многие горожан 25 декабря будут отмечать Рождество Христово. По этой причине он поздравил горожан с праздником. Исполнитель рождественского сооружения Антон Лубий рассказал, что в этом году для шопки сделали более крепкий каркас, и она уже будет надежно украшать Львов.

Также участники праздничных торжеств сообщили, что установка рождественского сооружения – по-народному – шопки, это одна из самых любимых и распространенных европейских традиций в рождественский период.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что во Львове во время открытия главной елки города произошел конфуз . В столице Западной Украины уже зажгли огни на главной новогодней елке в центре города. Однако торжество было облачено досадой – гирлянды и украшения новогодней гости поначалу не зажглись. Здесь, в предвкушении новогодне-рождественского праздника, пришло на площадь немало горожан и туристов. Их поздравили львовские чиновники, пожелав всяческих благополучий и веселых праздников. Затем была включена иллюминация и началась праздничная процедура воспаления гирлянд на вечнозеленой красавице. Но все прошло чуть-чуть не так, как ожидалось.


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Источник: https://city-adm.lviv.ua/news/culture/289868-u-tsentri-lvova-vidkryly-rizdvianu-shopku
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