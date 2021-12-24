Во Львове открыли рождественский вертеп: подробности (ВИДЕО)



















В столице Западной Украины уже открыт важный атрибут Рождества – рождественская шопка. Ее сцена вмещает пять двухметровых персонажей праздника, вырезанных из тополя. Разрисовали фигуры львовские детишки. Об этом сообщает Львовский городской совет.

Во Львове открыли шопку (фото из открытых источников)

Шопку открывали львовский городской голова Андрей Садовый, исполнитель этого важного рождественского атрибута Антон Лубий и львовский муниципальный хор "Гомон".

Андрей Садовый отметил, что многие горожан 25 декабря будут отмечать Рождество Христово. По этой причине он поздравил горожан с праздником. Исполнитель рождественского сооружения Антон Лубий рассказал, что в этом году для шопки сделали более крепкий каркас, и она уже будет надежно украшать Львов.

Также участники праздничных торжеств сообщили, что установка рождественского сооружения – по-народному – шопки, это одна из самых любимых и распространенных европейских традиций в рождественский период.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что во Львове во время открытия главной елки города произошел конфуз . В столице Западной Украины уже зажгли огни на главной новогодней елке в центре города. Однако торжество было облачено досадой – гирлянды и украшения новогодней гости поначалу не зажглись. Здесь, в предвкушении новогодне-рождественского праздника, пришло на площадь немало горожан и туристов. Их поздравили львовские чиновники, пожелав всяческих благополучий и веселых праздников. Затем была включена иллюминация и началась праздничная процедура воспаления гирлянд на вечнозеленой красавице. Но все прошло чуть-чуть не так, как ожидалось.

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