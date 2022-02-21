Внезапное заседание Совбеза РФ: что ждет Украину после признания Россией «ЛДНР»

Сегодня, 21 февраля, Путин провел внезапное заседание Совбеза РФ. Аккурат под это заседание главари т.н. "ДНР" и "ЛНР" обратились к нему с просьбой признать "республики". В процессе самого заседания аналогичные призывы высказали его члены. Путин пока взял паузу. О чем говорит такое развитие событий? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Заседание Совбеза РФ. Фото: сайт Кремля

След за признанием т.н. Л-ДНР, Россия может начать активную риторику по поводу "защиты соотечественников" на территории псевдореспублик

Директор Института мировой политики, политический эксперт Евгений Магда считает, что сегодняшнее заседание российского Совбеза стало новой вехой в эскалации ситуации на Донбассе.

"С моей точки зрения, мы видим желание Путина продемонстрировать, что Россия готова идти дальше, расширяя свое влияния. При этом она будет ожидать решения Запада. Как по мне, процесс признания и предоставления помощи самопровозглашенным республикам РФ разбила на несколько технологических составляющих. И будет пытаться их воплощать в жизнь максимально последовательно и в собственных интересах", – отмечает эксперт.

Он предполагает, что след за признанием т.н. Л-ДНР, Россия может начать активную риторику по поводу "защиты соотечественников" на территории псевдореспублик. Однако не включит их в свой состав, поскольку такое развитие событий однозначно приведет к санкциям со стороны Запада. А так называемое признание так называемых Л-ДНР открывает РФ простор для торга с представителями Запада. И она будет эту возможность максимально использовать.

"Не сомневаюсь, что Россия попытается подтянуть к этому признанию и Беларусь. И соответственно создать фактор экономического давления на Украину. Считаю, что РФ будет делать ставку не на военный сценарий, а на сценарий экономического и информационного давления на Киев. Соединяя его с попытками расшатать ситуацию внутри нашей страны", – резюмирует Евгений Магда.

Нагнетание вокруг донбасского кейса нужно Путину для внутреннего потребления, для поддержания в страхе российского населения

Политолог Владимир Цыбулько отмечает:

"Ранее была уверенность, что Путин не признает эти квазиобразования, поскольку есть готовность к новому саммиту с Байденом (после 24 февраля, когда планируется встреча глав внешнеполитических ведомств США и РФ). Президент Франции Макрон после воскресного телефонного разговора с Путиным заговорил о новой архитектуре безопасности Европы, о более широком формате "Нормандии", возможно при участии американцев. Поэтому эскалация вокруг Украины не усиливает переговоры позицию Путина. Также стоит обратить внимание на 101 китайское предупреждение со стороны коллективного Запада о важности территориальной целостности Украины. Но после сегодняшних спичей на Совбезе, где все, хоть и неуверенно, но призывали Путина признать т.н. "ДНР" и "ЛНР" — это признание Россией таки может быть юридически оформлено".

Эксперт уверен, что нагнетание вокруг донбасского кейса нужно Путину для внутреннего потребления, для поддержания в страхе российского населения.

Он также подчеркивает, что в случае признания Путиным ЛДНРии, Украине нужно разрывать дипломатические отношения с РФ.

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