Фейковое вторжение Украины: что стоит за циничной провокацией Кремля – и почему нет реакции Запада

Гибридная война, которую ведет Россия против Украины, вышла на новый уровень. На фоне реальных обстрелов и фейковых заявлений касательно происходящего в ОРДЛО, Южный военный округ РФ сообщил о том, что российские военные и пограничники якобы предотвратили "нарушение государственной границы диверсионной группой с территории Украины". А ранее были вброшены заявления об обстреле пограничного пункта в Ростовской области с украинской стороны. Как противостоять такого рода агрессии? Неужели мир не видит, что Россия плодит фейки, выискивая казус белли или повод укрепить свои переговорные позиции? Почему нет жесткой ответной реакции? Как далее может развиваться ситуация? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Граница РФ. Фото: из открытых источников

Никто не верит в то, что Украина хочет напасть на РФ или ОРДЛО

По мнению политического аналитика, PR-эксперта Александра Солонько, нельзя сказать, что мир не видит того, что творит Россия.

"События, которые происходили на протяжении последних месяцев, продемонстрировали, что мир сделал определенные выводы касательно того, как работает российская информационная машина. Каждый день разные структуры, которые занимаются поиском, идентификацией и развенчанием фейков, дезинформации, публиковали соответствующие отчеты. Западные разведки только за последнюю неделю опубликовали множество разнообразной информации, в той или иной мере, показывающей возможные планы Кремля по эскалации в Украине, "подсвечивающей" эти планы. Так что ситуация на информационном фронте иная, нежели в 2014 году, когда ставки также были подняты более чем высоко", – отмечает эксперт.

Он поясняет, что ранее был следующий подход в борьбе с дезинформацией – в ответ на фейки и пропаганду нужно говорить правду. И это считалось хорошим оружием. Но со временем стало ясно, что просто развенчание фейков и обнародование правдивой информации не нивелирует проблему.

"Соответственно, на уровне профильных организаций, разведок, государств было принято решение противодействовать (и мы видим это по тому, как действуют сейчас американцы, британцы) таким массированным дезинформационным атакам, какие проводит Россия, проводя свои информационные меры. Кто-то называет это информационной войной, кто-то информационными операциями. Но суть в том, что отбиваться от фейков просто правдой не получается", – говорит Александр Солонько.

По его мнению, очевидно, что цивилизованный мир не доверяет российской пропаганде. Это видно по заявлениям лидеров англо-саксонских, франко-немецких стран.

"Никто не верит в то, что Украина хочет напасть на РФ или ОРДЛО. Но не верить – это одно, а противодействовать вооруженной агрессии – другое. Потому наряду с политико-дипломатическими мерами, задействованы и военные. И Россия, которая стянула до трех четвертей своей военной силы на границы с Украиной, очевидно, предусматривает в одном из сценариев их применение в полной мере. Следует поблагодарить наших международных партнеров, что помогли нам оружием, политической поддержкой, что пытаются сдержать или оттянуть агрессию. Но если сюда войдут российские войска – противодействовать им придется в военном плане именно украинскому народу. И если это случится – станет ясно, какие санкции приготовил Запад в ответ на очередную российскую агрессию", – отмечает Александр Солонько.

Он подчеркивает, что не существует стопроцентного рецепта – как можно полностью нивелировать дезинформацию. Особенно продуцируемую такими странами как Россия, которая системно использую дезинформацию как политическое оружие против других государств, против собственного общества. Но пути ищут. Существуют правительственные и неправительственные структуры, которые противодействую дезинформации, повышают стойкость общества к ней. И мы, уверен Александр Солонько, должны делать всё возможно, чтобы развенчивать российскую ложь, демонстрируя, что это мы на своей земле защищаемся от российской агрессии. А не наоборот.

Если мы реально боремся за независимость надо добиваться не только решения украино-российского конфликта, но и ослабления на нас давления Запада

Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности, полковник СБУ в отставке Олег Стариков поясняет:

"РФ постепенно, в плановом порядке, давит на Украину по выполнению Минских соглашений, особенно их политической части. Понятно, в российской трактовке. И этот план Россия пока не оставила в стороне. Даже несмотря на разговоры о признании "ЛНР" и "ДНР". Всё это – повышение ставок на переговорах. Как и количество обстрелов и резонансных заявлений а-ля "украинские диверсанты вторглись на российскую территорию". И обстрелы, и провокации, и заявления будут нарастать, пока стороны не сядут за стол переговоров. И речь тут не только о Киеве и Москве или Киеве и Донецке-Луганске (чего добивается Россия)".

По мнению эксперта, на территории Украины сейчас ведется три войны.

"Первая – Украина-Россия в виде конфликта низкой интенсивности на востоке нашей страны после "Минска-2". Вторая – между США и РФ, которые используют Украину для решения своих геополитических целей. Штаты пытаются оставить архитектуру безопасности в прежнем виде. Россия ее рушит и хочет подписать Хельскинки.2.0. Третья – битва разворачивается и против Китая. Штаты не хотят дать ему основательно зайти в Украину и продвинуться в Европу. Делается всё возможное, чтобы западный бизнес испугался – и ушел в тихую гавань. А именно — в американские банки", – считает Олег Стариков.

Он считает, что в российско-украинской войне наша власть всё сейчас делает правильно.

"Есть команда – не отвечать на обстрелы противника. Лишь, если есть угроза личному составу. И тогда идет подавление огневых средств противника, но (важно!) вне населенных пунктов, – рассказывает Олег Стариков. – Была информация, что сегодня ночью возможен настоящий огневой штурм со стороны противника. К счастью, это не произошло. Потому что вчера были переговоры между Макроном и Путиным (дважды!), Макроном и Байденом, Макроном и Зеленским. На 24 февраля намечена встреча Блинкена с Лавровым. И пока не будут проведены переговоры на высшем уровне с реальным продвижением по ряду важных для сторон вопросов, эскалация не прекратится".

Украинцам, подчеркивает эксперт, важно, кто и на какие компромиссы пойдет. Судя по тому, что Макрон сперва поговорил с Путиным, потом с Байденом и Зеленским, а затем – опять с Путиным, некий компромисс найден. Вопрос – какой.

"Сегодня выступил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, в очередной раз подчеркнув, что без нас о нас никто ничего решать не будет. Это, конечно, правильно. Но надо идти дальше, – уверен Олег Стариков. – Потому что мы имеем давление не только в военной сфере (со стороны РФ), но и в экономической, судебной (со стороны Запада). И если мы реально боремся за независимость, за суверенитет, надо добиваться не только решения украино-российского конфликта (военного), но и ослабления на нас давления Запада. Чтобы не было всех этих переполненных иностранцами набсоветов, отборочных комиссий, управляемых из-за рубежа антикоррупционных органов. Подчеркиваю, Украина должна бороться не только против России, отстаивая свою независимость, но и против чрезмерного управления нами в определенных сферах нашими западными партнерами".

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