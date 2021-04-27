В Украине полностью готовы к любым мероприятиям по внедрению так называемых COVID-паспортов, уверяет министр здравоохранения Максим Степанов. Нужны ли они нам на самом деле? Действительно ли в Украине есть все для их внедрения? Разобраться в этих вопросах порталу "Комментарии" помогли эксперты.

Внедрение СOVID-паспортов: готова ли Украина к нововведению. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Когда любой чиновник утверждает, что "Украина готова" к чему-то, речь идет скорее о технической возможности"

Заместитель председателя правления Всеукраинского врачебного общества Константин Надутый считает, что народ страны, где Конституция постепенно теряет значение, а законодательное поле становится противоречивым и все больше фрагментируется, действительно должен быть готовым ко всему.

"В этом контексте точнее говорить не о народе — субъекте права, а о населении, несубъектной массе. Итак, когда любой чиновник утверждает, что "Украина готова" к чему-то, речь идет скорее о технической возможности, а не о публичности государственной власти, — объясняет Константин Надутый. — Украинцы всякое видели и терпели, мол, и это вероятно подарят. Зато низкий рейтинг вакцинации от COVID на фоне беспрецедентной пропаганды этого медицинского вмешательства, указывает на недоверие ко всем институтам приобщенных к этому, от общественных государственным и даже международных".

По мнению эксперта, в условиях кризиса доверия наращивания информационного давления относительно намерений принудительных и / или ограничительных мер в невакцинированным несет репутационные и даже социально-политические риски.

"Это ли не вписывается в определенные стратегии, реализацию которых мы наблюдаем непосредственно сейчас и которые никак не назовешь дружественными к Украине? К сожалению, это приходит в голову. А так, "без философии" — это просто реализация бизнес-стратегии, которая стартовала вместе с COVID, а возможно и раньше. COVID-паспорт, чтобы было понятно, можно воспринимать подобно паспорту гриппа, который, кстати, значительно менее изменчив, чем COVID. Но нет никаких паспортов гриппа, — подчеркивает Константин Надутый. — Представьте себе, что вскоре появятся или уже есть, модификации / штаммы COVID, на которые не действует та или иная вакцина, или все вакцины к старому штамму. И что тогда?"

По словам заместителя председателя правления Всеукраинского врачебного общества, что касается нашей страны, здесь вообще особая ситуация, поскольку то, что должна дать вакцинация — так и не установлено.

"Это или а) прекращение эпидемии и уменьшения потерь, или б) лишь уменьшение потерь. Учитывая темпы поставок вакцин и охват вакцинацией, у нас можно было бы реализовать в какой-то мере лишь вариант б), путем сосредоточения ресурсов вакцинации на группах риска. У нас не реализуется ни вариант "а", ни "б": вакцин недостаточно, а прививают всех без исключения и без учета рисков заболевания и иммунного статуса. Таким образом, в Украине коллективный иммунитет сформируется прежде всего естественным образом, — объясняет Константин Надутый. — К чему тогда здесь COVID-паспорт? На ум приходит, чтобы уколоть все дозы хоть бы чего даже тогда, когда потребность в этом уже станет сомнительной или вовсе исчезнет. К сожалению, охрану здоровья граждан — одну из основных функций государства, похоже полностью заменено на коммерческую стратегию, здоровья рассматривают через призму маркетинга, и где человек является лишь ресурсом. Чтобы завершить на позитиве, акцентирую: в условиях нехватки ресурсов у нас вакцинация должна быть направлена на уменьшение потерь, то есть на те контингенты, где риск смерти наибольший. Это вызвало бы доверие и могло объединить общество".

"Система мониторинга должна быть. И COVID-паспорта в этом смысле — хорошая идея"

Юрист, адвокат, эксперт в области медицинского права и фармацевтики Александр Гришаков уверен, что паспорта вакцинации или т.н. COVID-паспорта, нужно было вводить давно. Как только к нам прибыла первая партия вакцины.

"Важно мониторить статистику, иметь представление о том, как влияет вакцина на здоровье. Какие происходят изменения у вакцинированных разной вакциной — AstraZeneca, Pfizer и т.д. Чтобы понимать срез, понимать, насколько это помогает. И учитывая, что все вакцины достаточно "сырые", важно мониторить побочные эффекты, видеть, какие происходят изменения в организме человека. А чтобы понимать это, чтобы вести учет, нужен паспорт вакцинации. Поэтому, безусловно, стоит его вводить как можно быстрее", — считает Александр Гришаков.

При этом он обращает внимание на риск — коэффициент неизвестности.

"Например, человек вакцинировался. Но мы же понимаем, что ситуация с эффектом от вакцин до конца не ясна. Болеют люди потом? А если заболели, болезнь проходит в более легкой форме — или нет? Или, например, появились новые штаммы, а человек вакцинировался, условно говоря, старой вакциной. Не факт, что она поможет. Но, как бы там ни было, система мониторинга должна быть. И COVID-паспорта в этом смысле — хорошая идея", — резюмирует эксперт.

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