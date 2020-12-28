Внедрение "паспортов здоровья": эксперт рассказал, как может измениться туризм в будущем

Исполнительный директор Украинской Ассоциации туристических агентств (УАТА) Павел Григораш поделился мнением о том, как изменился туризм во время пандемии коронавируса, а также о том, какие изменения могут ожидать его в будущем.

ФОТО: Из открытых источников

По словам эксперта, страны, которые смогли быстро отреагировать на распространение вируса и внедрить протоколы безопасности, смогли минимизировать урон от пандемии для туристического рынка. В качестве примера специалист рассказал о ситуации в Турции:

"Тут яркий пример – Турция. На фоне отсутствия альтернатив туда полетели даже те, кто обычно предпочитает менее массовые направления. Благодаря своим усилиям, курорты страны за первые 10 месяцев 2020 приняли 928 тыс. украинцев. И это при том, что сезон начался с 1 июля!", — рассказал Павел Григораш.

Он также отметил, что прощаться с пандемией коронавируса еще рано, однако для туристов есть и позитивные тенденции, которые заключаются в послаблении требований к путешественникам. По словам эксперта, Шри-Ланка, которая планировала подумать о сроках открытия для туристов в январе, уже встречает украинских туристов для празднования Нового года.

Специалист также отметил инициативу от Ассоциации туристических агенств, подразумевающую внедрение "паспортов здоровья", которые предлагается использовать для упрощения скрининга путешествующих. Однако, по словам эксперта, пока что неизвестно, найдет ли эта идея поддержку в сфере украинского туризма.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Турция сделала неожиданное заявление об украинских туристах.

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