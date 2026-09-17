logo

BTC/USD

76676

ETH/USD

2467.64

USD/UAH

44.66

EUR/UAH

51.24

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Вместо нескольких кустов один клубень-великан: на Волыни выкопали картофелину-гиганта
commentss НОВОСТИ Все новости

Вместо нескольких кустов один клубень-великан: на Волыни выкопали картофелину-гиганта

В селе Пульмо на Волыни мужчина вырастил гигантскую картофелину весом 1 кг 244 г. Как выглядит необычный урожай.

17 сентября 2026, 19:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

В селе Пульмо района Ковеля на Волыни местный житель Петр Георгиевич собрал необычный урожай. Среди выкопанного картофеля хозяин нашел настоящий клубень-гиганта, который весил 1 килограмм 244 грамма.

Вместо нескольких кустов один клубень-великан: на Волыни выкопали картофелину-гиганта

На Волыни вырастили картофелину весом более 1,2 кг

О необычной находке рассказал настоятель местного храма Александр Черевко на своей странице в Facebook. Он опубликовал фото гигантской картофелины и отметил труд хозяина.

"Вот такие у меня трудолюбивые прихожане! Знакомьтесь — Петр Георгиевич, который вырастил такой гигантский картофель весом 1 кг 244 г! Земля любит трудолюбивые руки, а хороший урожай — это результат старания, терпения и Божьего благословения", — написал священник.

Картофелина из Пульма поражает своими размерами, хотя до абсолютного рекорда ей еще далеко. Самый зафиксированный картофель в мире весил 4,99 килограмма. Ее вырастил британский фермер Питер Гейзбрук в 2011 году.

Интересно, что именно у Волыни уже есть собственный рекорд по выращиванию крупнейшего картофеля. В селе Пехи в свое время вырастили клубень сорта "Славянка" весом 2 килограмма 765 граммов. Этот результат занесен в "Книгу рекордов Волыни". Так что урожай из Пульма не стал новым рекордом, однако 1,244-килограммовая картофелина все равно может удивить даже опытных огородников.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, какое первое название картофеля в Украине. Историк Александр Алферов удивил ответом, ведь начала в Украине картофель имел другое название.

Также "Комментарии" писали, что Россию накрыл самый крупный картофельный кризис за последние 20 лет. Из-за дефицита картофеля рекордно выросли цены.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/share/p/19ocfxqEGY/
Теги:

Новости

Все новости