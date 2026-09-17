Вместо нескольких кустов один клубень-великан: на Волыни выкопали картофелину-гиганта

В селе Пульмо района Ковеля на Волыни местный житель Петр Георгиевич собрал необычный урожай. Среди выкопанного картофеля хозяин нашел настоящий клубень-гиганта, который весил 1 килограмм 244 грамма.

На Волыни вырастили картофелину весом более 1,2 кг

О необычной находке рассказал настоятель местного храма Александр Черевко на своей странице в Facebook. Он опубликовал фото гигантской картофелины и отметил труд хозяина.

"Вот такие у меня трудолюбивые прихожане! Знакомьтесь — Петр Георгиевич, который вырастил такой гигантский картофель весом 1 кг 244 г! Земля любит трудолюбивые руки, а хороший урожай — это результат старания, терпения и Божьего благословения", — написал священник.

Картофелина из Пульма поражает своими размерами, хотя до абсолютного рекорда ей еще далеко. Самый зафиксированный картофель в мире весил 4,99 килограмма. Ее вырастил британский фермер Питер Гейзбрук в 2011 году.

Интересно, что именно у Волыни уже есть собственный рекорд по выращиванию крупнейшего картофеля. В селе Пехи в свое время вырастили клубень сорта "Славянка" весом 2 килограмма 765 граммов. Этот результат занесен в "Книгу рекордов Волыни". Так что урожай из Пульма не стал новым рекордом, однако 1,244-килограммовая картофелина все равно может удивить даже опытных огородников.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, какое первое название картофеля в Украине. Историк Александр Алферов удивил ответом, ведь начала в Украине картофель имел другое название.

Также "Комментарии" писали, что Россию накрыл самый крупный картофельный кризис за последние 20 лет. Из-за дефицита картофеля рекордно выросли цены.