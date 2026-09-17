Замість кількох кущів один бульбо-велетень: на Волині викопали картоплину-гіганта

У селі Пульмо Ковельського району на Волині місцевий житель Петро Георгійович зібрав незвичайний урожай. Серед викопаної картоплі господар знайшов справжню бульбу-гіганта, яка заважила 1 кілограм 244 грами.

На Волині виростили картоплину вагою понад 1,2 кг

Про незвичайну знахідку розповів настоятель місцевого храму Олександр Черевко на своїй сторінці у Facebook. Він опублікував фото велетенської картоплини та відзначив працю господаря.

"Ось такі у мене працьовиті прихожани! Знайомтеся – Петро Георгійович, який виростив ось таку велетенську картоплю вагою 1 кг 244 г! Земля любить працьовиті руки, а добрий урожай – це результат старання, терпіння і Божого благословення", – написав священник.

Картоплина з Пульма вражає своїми розмірами, хоча до абсолютного рекорду їй ще далеко. Найбільша зафіксована картопля у світі важила 4,99 кілограма. Її виростив британський фермер Пітер Гейзбрук у 2011 році.

Цікаво, що саме Волинь уже має власний рекорд із вирощування найбільшої картоплі. У селі Пехи свого часу виростили бульбу сорту "Слов'янка" вагою 2 кілограми 765 грамів. Цей результат занесений до "Книги рекордів Волині". Тож урожай із Пульма не став новим рекордом, однак 1,244-кілограмова картоплина все одно може здивувати навіть досвідчених городників.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, яка перша назва картоплі в Україні. Історик Олександр Алфьоров здивував відповіддю, адже початку в Україні картопля мала іншу назву.

Також "Коментарі" писали, що Росію накрила найбільша картопляна криза за останні 20 років. Через дефіцит картоплі рекордно зросли ціни.