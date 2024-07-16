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Власти ЕС, США или Украины: социологи выяснили, кому больше доверяют украинцы

Европейский Союз имеет самый высокий уровень доверия среди украинцев

сегодня, 13:52
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Кравцев Сергей
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Властные институты в Брюсселе и Вашингтоне вызывают больше доверия украинцев, чем власти в Киеве. В то же время относительное большинство против того, чтобы делегировать полномочия определять политику Украины. Как сообщает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.

Власти ЕС, США или Украины: социологи выяснили, кому больше доверяют украинцы

Опрос украинцев. Фото: из открытых источников

Социологи выяснили, что у Европейского Союза самый высокий уровень доверия среди украинцев (скорее доверяют ему 59,7% респондентов, скорее не доверяют — 20,2%).

Власти США имеют меньший баланс доверия (скорее доверяют ему 37,0%, скорее не доверяют – 32,4%).

В то же время украинские власти по сравнению с иностранными институтами вызывают меньше доверия (скорее доверяют ей 30,9%, скорее не доверяют — 49,3%).

"Это может отражать высокий уровень ожиданий от ЕС и разочарование в собственных национальных институциях", — отмечают социологи.

Вместе с тем украинцы меньше склонны делиться суверенитетом с органами власти Европейского Союза. В частности, если бы Украина стала членом ЕС, с идеей, чтобы национальная внешняя политика определялась органами ЕС, согласились бы 37% опрошенных граждан Украины, не согласились бы — 48%.

Так же, с идеей, чтобы оборонная политика Украины определялась органами ЕС, согласились бы 38% опрошенных, не согласилось бы – 45,6%.

Опрос проведен фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова с 15 по 20 июня 2024 среди 2016 респондентов. Опрос методом face-to-face проводился только на территориях, контролируемых правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Читайте на портале "Комментарии" — сколько украинцев считают, что быть уклоняющимся не стыдно: опрос.




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