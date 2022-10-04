Владимир Зеленский может получить Нобелевскую премию по миру. Дата объявления результатов

Оглашение результатов Нобелевской премии мира состоится седьмого октября в 11:00. Среди вероятных победителей может присутствовать имя президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает издание Reuters.



Владимир Зеленский может получить Нобелевскую премию по миру. Фото с открытых источников

24 февраля произошло полномасштабное вторжение Российской Федерации на территорию Украины. За первые дни войны русские военные были в нескольких километрах от Киева и продолжали массивное наступление. В таком сложном положении для Украины США предложило президенту Владимиру Зеленскому покинуть страну. Украинский главнокомандующий на такие слова ответил, что ему нужно оружие, а не эвакуация.

Именно за такую позицию 11 марта группа Европейских политиков запросила Нобелевский комитет с просьбой продлить сроки принятия заявлений на получение премии до 31 марта. Обычно Нобелевский комитет перестает получать заявки 1 февраля.

Интересно, что вручение состоится 7 октября, в день рождения Владимира Путина.

Кроме Владимира Зеленского, награду может получить Грета Тунберг, которая борется против изменения климата. Reuters также считает, что шансы на премию мира есть и у российского оппозиционера Алексея Навального и белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской.

Кроме того, 6 октября будет вручаться премия по литературе, среди номинантов присутствует Сергей Жадан , поданный польской Академией наук.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины попал на обложку The Jerusalem Post, а также занял первое место в списке самых влиятельных евреев 2022 года.

Также "Комментарии" сообщали о епископе и нобелевском лауреате премии мира, обвиняемом в изнасиловании несовершеннолетних.

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