logo

BTC/USD

19552.54

ETH/USD

1317.53

LTC/USD

53.68

USD/UAH

41.20

EUR/UAH

40.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Владимир Зеленский может получить Нобелевскую премию по миру. Дата объявления результатов
commentss НОВОСТИ Все новости

Владимир Зеленский может получить Нобелевскую премию по миру. Дата объявления результатов

У Украины есть шансы на нобелевского лауреата.

сегодня, 00:07
Автор:

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Оглашение результатов Нобелевской премии мира состоится седьмого октября в 11:00. Среди вероятных победителей может присутствовать имя президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает издание Reuters.

Владимир Зеленский может получить Нобелевскую премию по миру. Дата объявления результатов

Владимир Зеленский может получить Нобелевскую премию по миру. Фото с открытых источников

24 февраля произошло полномасштабное вторжение Российской Федерации на территорию Украины. За первые дни войны русские военные были в нескольких километрах от Киева и продолжали массивное наступление. В таком сложном положении для Украины США предложило президенту Владимиру Зеленскому покинуть страну. Украинский главнокомандующий на такие слова ответил, что ему нужно оружие, а не эвакуация.

Именно за такую позицию 11 марта группа Европейских политиков запросила Нобелевский комитет с просьбой продлить сроки принятия заявлений на получение премии до 31 марта. Обычно Нобелевский комитет перестает получать заявки 1 февраля.

Интересно, что вручение состоится 7 октября, в день рождения Владимира Путина.

Кроме Владимира Зеленского, награду может получить Грета Тунберг, которая борется против изменения климата. Reuters также считает, что шансы на премию мира есть и у российского оппозиционера Алексея Навального и белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской.

Кроме того, 6 октября будет вручаться премия по литературе, среди номинантов присутствует Сергей Жадан , поданный польской Академией наук.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины попал на обложку The Jerusalem Post, а также занял первое место в списке самых влиятельных евреев 2022 года.

Также "Комментарии" сообщали о епископе и нобелевском лауреате премии мира, обвиняемом в изнасиловании несовершеннолетних.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/world/nobel-peace-prize-could-condemn-ukraine-war-or-highlight-climate-change-2022-09-30/?utm_medium=Social&utm_source=twitter
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!