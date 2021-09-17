Владимир Горбач: с точки зрения нацбезопасности помимо украинского нужно поддержать еще два языка

В Кабмине поддержали проект постановления об утверждении алфавита крымскотатарского языка на основе латинской графики. Это в тему дискуссии о переводе украинского алфавита на латиницу. Также это в тему двуязычия, о чем время от времени говорят. Как информирует издание "Комментарии", об этом на своей странице в Facebook пишет политолог и политический обозреватель Владимир Горбач.

Крымскотатарский язык Фото: Слово и дело

Политолог отмечает, поэтому уже нужно готовиться к новой формулировке "украинский-крымскотатарский".

"Вообще-то в украинском языке еще бы стоит "переименовать" крымских татар их самоназванием – Кырымлы, то есть "крымчане". Кажется, мы не до конца понимаем потенциала Кырымлы для контактов Украины с тюркским миром", – написал политолог.

Он объясняет, инвестиции украинского государства в развитие крымско-татарского языка могут неплохо окупиться и экономически, и политически. Можно будет участвовать в культурных и политических форумах тюркского мира и развивать отношения.

"Скажу так, что с точки зрения национальной безопасности и обороны Украины заинтересована в поддержке и развитии еще двух языков кроме украинского – крымско-татарского и белорусского", – подытожил Владимир Горбач.

Читайте также на портале "Комментарии" — спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков раскритиковал идею секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова о переводе украинского языка с кириллицы на латиницу.

Также ранее издание "Комментарии" сообщало – языковой омбудсмен Тарас Креминь высказался о возможном переходе с кириллицы на латиницу, назвав эту идею "антиукраинским выбором".

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