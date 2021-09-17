Языковой омбудсмен высказался о возможном переходе с кириллицы на латиницу

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Елизавета Черных
По мнению языкового омбудсмена Тараса Креминя, возможный переход на латиницу в украинском правописании может повлечь за собой угрозы нацбезопасности государства. Плюс ко всему, он считает антиукраинским выбором отказ от кириллицы. Такой позицией Креминь поделился в комментарии изданию "РБК-Украина".
Тарас Креминь - фото из открытых источников
Омбудсмен привел в пример страны Средней Азии, где использовании латиницы являлось абсолютно естественным, при том, что подобная практика пришла из прошлого веке.
Креминь утверждает, что кириллица родилась и расцветала вместе с украинцами — гибли национальные писатели и приверженцы украинского языка.
Отметим, что председатель украинского парламента Дмитрий Разумков также выступил против идеи перехода с кириллицы на латиницу на территории нашей страны. Кроме того, глава Верховной рады считает, что Совет нацбезопасности не имеет компетенции по внесению подобных предложений.
Стоит отметить, что с идеей перейти на латиницу выступил секретарь СНБО Алексей Данилов. Он считает необходимым избавиться от кириллицы в стране. Кроме того, представитель Совета нацбезопасности и обороны высказал мнение о том, что английский язык должен стать вторым в государстве.
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