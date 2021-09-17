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Языковой омбудсмен высказался о возможном переходе с кириллицы на латиницу

Креминь назвал идею "антиукраинским выбором"

сегодня, 14:43
Автор:

Елизавета Черных

По мнению языкового омбудсмена Тараса Креминя, возможный переход на латиницу в украинском правописании может повлечь за собой угрозы нацбезопасности государства. Плюс ко всему, он считает антиукраинским выбором отказ от кириллицы. Такой позицией Креминь поделился в комментарии изданию "РБК-Украина". 

Языковой омбудсмен высказался о возможном переходе с кириллицы на латиницу

Тарас Креминь - фото из открытых источников

Омбудсмен привел в пример страны Средней Азии, где использовании латиницы являлось абсолютно естественным, при том, что подобная практика пришла из прошлого веке. 

Креминь утверждает, что кириллица родилась и расцветала вместе с украинцами — гибли национальные писатели и приверженцы украинского языка. 

"К сожалению, нарушение прав граждан Украины как в Украине, так и на оккупированных территориях, — это отдельный предмет для разговора в том числе в СНБО. Вопрос "убийства кириллицы" — это шаг к уничтожению украинства и это антиукраинский выбор", — сказал омбудсмен, подчеркнув, что задача защищать государственный язык подразумевает и защиту кириллицы. 

Отметим, что председатель украинского парламента Дмитрий Разумков также выступил против идеи перехода с кириллицы на латиницу на территории нашей страны. Кроме того, глава Верховной рады считает, что Совет нацбезопасности не имеет компетенции по внесению подобных предложений. 

Стоит отметить, что с идеей перейти на латиницу выступил секретарь СНБО Алексей Данилов. Он считает необходимым избавиться от кириллицы в стране. Кроме того, представитель Совета нацбезопасности и обороны высказал мнение о том, что английский язык должен стать вторым в государстве. 



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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/otkaz-kirillitsy-neset-ugrozy-natsbezopasnosti-1631871981.html
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