Вкус свободы или привкус контрабанды: что принесет Украине запрет ароматизированных сигарет

С 11 июля в Украине запрещена продажа ароматизированных сигарет, табака для самокруток, электронных сигарет и жидкостей к ним. Этот шаг направлен на борьбу с теневым рынком табачных изделий и отмыванием денег, утверждает адвокат Василий Костюк.

В Украине запрещена продажа ароматизированных сигарет

По словам Костюка, ароматизированные табачные изделия являлись одним из основных инструментов минимизации налогов и отмывания средств. Нелегальная реализация этих товаров за наличные деньги приводила к тому, что государственный бюджет терял миллиарды гривен.





Запрет не распространяется на производство ароматизированных табачных изделий для экспорта, поскольку такой товар легче контролировать. Однако существует проблема контрабанды табачных изделий из Украины в ЕС, что также наносит значительный ущерб государству.

“Но есть другая сторона медали, а именно контрабанда табачных изделий из Украины в ЕС. Табачные изделия контрабандным путём продолжают попадать в Европу. Такой товар в основном произведен в подпольных цехах, без уплаты акциза в бюджет. От деятельности таких контрабандных схем Украина теряет ежегодно десятки миллиардов гривен” — отмечает Василий Костюк.

Несмотря на введение акциза на жидкости для электронных сигарет в 2021 году, многие производители ушли в подполье, а нелегальная продажа "одноразок" стала распространенным явлением. По словам Костюка, Государственная налоговая служба и Бюро экономической безопасности не смогли эффективно бороться с этими нелегалами.

Адвокат Костюк считает, что полный запрет реализации ароматизированных табачных изделий может привести к снижению уровня теневого обращения табака, который, по его оценкам, наносит бюджету ущерб более 150 миллиардов гривен ежегодно.

"Потери бюджета от нелегального рынка табака составляют более 150 миллиардов гривен ежегодно. Немалую часть этой суммы составляли как раз ароматизированные сигареты, табак для самокруток, электронные сигареты и жидкости к ним. Полный запрет реализации данных товаров может привести к снижению уровня теневого оборота табачных изделий" — заключает адвокат Василий Костюк.