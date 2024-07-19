Вкус свободы или привкус контрабанды: что принесет Украине запрет ароматизированных сигарет

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Черновалова Кристина
С 11 июля в Украине запрещена продажа ароматизированных сигарет, табака для самокруток, электронных сигарет и жидкостей к ним. Этот шаг направлен на борьбу с теневым рынком табачных изделий и отмыванием денег, утверждает адвокат Василий Костюк.
В Украине запрещена продажа ароматизированных сигарет
По словам Костюка, ароматизированные табачные изделия являлись одним из основных инструментов минимизации налогов и отмывания средств. Нелегальная реализация этих товаров за наличные деньги приводила к тому, что государственный бюджет терял миллиарды гривен.
Запрет не распространяется на производство ароматизированных табачных изделий для экспорта, поскольку такой товар легче контролировать. Однако существует проблема контрабанды табачных изделий из Украины в ЕС, что также наносит значительный ущерб государству.
Несмотря на введение акциза на жидкости для электронных сигарет в 2021 году, многие производители ушли в подполье, а нелегальная продажа "одноразок" стала распространенным явлением. По словам Костюка, Государственная налоговая служба и Бюро экономической безопасности не смогли эффективно бороться с этими нелегалами.
Адвокат Костюк считает, что полный запрет реализации ароматизированных табачных изделий может привести к снижению уровня теневого обращения табака, который, по его оценкам, наносит бюджету ущерб более 150 миллиардов гривен ежегодно.
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