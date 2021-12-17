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Витренко: если в феврале хотя бы две недели будет -15, то у страны будут проблемы

Глава "Нафтогаза" не исключает проблем с отоплением в стране, если зима будет слишком холодной

сегодня, 07:30
Автор:

Кравцев Сергей
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Если в феврале на протяжении хотя бы двух с половиной недель подряд будут стоять сильные морозы, когда на термометре будет -15 и ниже, то действительно у страны могут быть серьезные проблемы с отоплением. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире программы "Право на власть" рассказал глава "Нафтогаза" Юрий Витренко. 

Витренко: если в феврале хотя бы две недели будет -15, то у страны будут проблемы

Юрий Витренко. Фото: Экомическая правда

При этом Юрий Витренко уточнил, что такие же тревожные вопросы, когда температура опускалась ниже нуля и три, и десять лет назад, потому что человечество еще не изобрело таких энергетических систем, которые бы строились для того, чтобы не было никаких сложностей, несмотря на перепад температур. Для того, чтобы быть на 100% уверенным и не бояться непредвиденных обстоятельств – должны быть просто огромные запасы газа, должны быть просто нереальные хранилища, причем они должны быть не ограничены суточным отбором из этих хранилищ. Это требует огромных финансов. Потому даже самые богатые и влиятельные страны не могут позволить себе такое благо.

"У нас сейчас запасов газа в газохранилищах больше, чем обычно. Мы прогнозируем, например, на 1 января на 3% больше запасов газа нежели средние запасы газа, например, в 2015-м-2019-м году. Сейчас у нас нормальные запасы газа, которые создало государство", – отметил Юрий Витренко.

Что касается запасов угля, то Витренко согласился с тем, что запасы действительно критически низкие, меньше, чем раньше. 

"Шантаж углем и газом со стороны России не прекратится никогда. Чтобы избавиться от этого шантажа, Украине нужно становиться энергонезависимой и перестать импортировать газ и нефтепродукты. Нужно становиться энергоэффективной страной", – отметил глава "Нафтогаза".

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ZmWJfFFDEkU
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