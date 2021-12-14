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В ОП признали – на всех ТЭС Украины низкие запасы угля, но обещают ситуацию исправить

В Офисе президента обещают, что уже до конца этого года на складах будет около 800 тысяч тонн угля

сегодня, 07:20
Автор:

Кравцев Сергей
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На складах ТЭС действительно низкие запасы угля. На сегодняшний день цифра равна 450 тысяч тонн на складах тепловых электростанций и еще 150 тысяч тонн сегодня находится в портах. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире программы "Свобода слова на ICTV" рассказал заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма.

В ОП признали – на всех ТЭС Украины низкие запасы угля, но обещают ситуацию исправить

Уголь. Фото: UNSPLASH

Замруководителя ОП объяснил, что маленькие запасы угля обусловлены двумя причинами. Первая причина – это мировой энергетический кризис, который возник в мире ещё полгода назад, когда начался глобальный дефицит угля по всему миру. Вторая причина – это агрессивные действия Российской Федерации, которая заблокировала доставку угля железнодорожным способом со стран, с которыми Украина могла импортировать уголь. В частности, самым большим поставщиком угля в Украину был Казахстан, который мог поставлять в нашу страну до 500 тысяч тонн угля ежемесячно.

Ростислав Шурма добавил, сегодня объёмы угля, которые добываются в Украине, достаточны для того, чтобы гарантировать бесперебойную работу энергетической системы, учитывая тот режим, в котором работает атомная энергетика, гидроэнергетика и плюсуем сюда же "зелёную энергетику". 

"Для того, чтобы наполнить склады мы ежемесячно будем импортировать уголь морем. На сегодняшний день уже 2 корабля находятся на разгрузке в портах и ещё около 6 кораблей Украина ожидает к концу декабря. Далее в январе, феврале, марте Украина будет импортировать такие же самые объёмы угля. Уже можно спрогнозировать, что к концу года на наших складах будет примерно 800 тысяч тонн угля", – отметил Шурма.

При этом чиновник уточнил, что уголь импортирует генерация. В Украине на сегодняшний день есть три составляющие генерации: самая большая генерация – это компания "ДТЭК", вторая частная компания – это "Донбассэнерго" и третья – это государственная генерация "Центрэнерго".

Читайте также на портале "Комментарии" — запасы угля на некоторых теплостанциях заканчиваются.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ZEjtLOioiDE
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