Виталий Маркив возвращается домой и трансгендер в Сенате: главные события ночи

Возвращения Виталия Маркива

Виталий Маркив вышел на свободу

После трех лет в итальянской тюрьме домой в Украину возвращается нацгвардеец Виталий Маркив. Накануне вечером суд удовлетворил апелляцию адвокатов, которые пытались обжаловать приговор для украинца. А уже ближе к ночи он смог покинуть пределы тюрьмы в Милане. Об этом сообщили в Telegram-канале МВС. Ориентировочно в Украине Виталий Маркив будет после обеда. "Справедливость все же существует. Мой первый приговор — это доказательство, что российская пропаганда способна на многое. Но правда побеждает", — сказал Маркив после освобождения. Напомним, ранее в Италии его приговорили к 24 годам тюрьмы, обвинив в убийстве итальянского журналиста и его переводчика из России. Аппеляционный суд оправдал нацгвардейца.

Трансгендер в Сенате

Пока в Соединенных Штатах только считают голоса избирателей за кандидатов в президенты, некоторые новоиспеченные сенаторы уже празднуют победу. На этих выборах переизбирали 35 сенаторов из 100. Впервые победу одержала женщина-трансгендер. Об этом она сообщила в Twitter. Сара Макбрайд таким образом станет первым и пока единственным трансгендерным чиновником, который будет занимать столь высокий пост в США. Она выиграла гонку в штате Делавэр.

Ужесточение закона об абортах в Польше

Польша пока не будет ужесточать закон о запрете абортов. Соответствующее постановление решили пока отложить. Именно оно спровоцировало массовые протесты по всей стране. Однако пока документ не опубликуют, он не будет иметь никакой силы, пишет CBS. "Сейчас продолжается дискуссия. Нужно потратить время, чтобы найти новую позицию в этой непростой ситуации", — сказал руководитель канцелярии премьера Михаил Дворчик. Напомним, что этим постановлением власти Польши хотят запретить делать аборт женщинам, если у плода обнаружат неизлечимые патологии или нарушения развития.

Ситуация на мировых биржах

Торги на бирже в Гонконге сегодня, 4 ноября, начались с незначительного роста. Индекс Hang Seng поднялся на 0,49%. Немного подросли, но пока еще остаются в минусе акции Alibaba. На старте они упали сразу на 9,27%. Сейчас падение сократилось и составляет 6,87%. Основные индексы выросли более чем на полтора процента на открытии Токийской фондовой биржи. Специалисты связывают это с положительными ожиданиями результатов выборов в США. На фондовых биржах США вчера также наблюдалась положительная динамика.

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