Прогноз синоптиков: как надолго в Украину вернулось тепло

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Виолетта Комаровская
Погода в Украине сегодня, 4 ноября, будет солнечной и теплой. Кому-то даже может показаться, что к нам снова заглянуло бабье лето. Но это довольно обманчивое впечатление. Ведь совсем скоро температура воздуха резко упадет. Об этом говорится в прогнозе синоптиков Украинского гидрометцентра.
Потепление в Украине. Иллюстрация: РИА.ру
Совсем не ноябрьские +16 сегодня могут показать термометры на Юге Украины. День будет солнечным, а небо почти безоблачным.
Лишь на пару градусов прохладнее будет в восточных регионах. Днем синоптики обещают максимальные 13-14 градусов тепла.
В центральных и северных областях жители не ощутят слишком сильного потепления. Но зато здесь окончательно прекратятся дожди. Солнце прогреет воздух до +11.
В западных регионах, которые находятся ближе к Центру Украины, сегодня синоптики обещают максимум +10. А вот во Львовской и Ивано-Франковской областях столбики термометров могут подняться до +12. На Закарпатье и вовсе покажут +14. Здесь также без осадков.
Столь теплая и солнечная погода — это явление кратковременное. Уже завтра, 5 ноября, температура воздуха резко пойдет вниз, а в некоторые регионы снова вернутся дожди.
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