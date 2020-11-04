Прогноз синоптиков: как надолго в Украину вернулось тепло

Погода в Украине сегодня, 4 ноября, будет солнечной и теплой. Кому-то даже может показаться, что к нам снова заглянуло бабье лето. Но это довольно обманчивое впечатление. Ведь совсем скоро температура воздуха резко упадет. Об этом говорится в прогнозе синоптиков Украинского гидрометцентра.

Потепление в Украине. Иллюстрация: РИА.ру

Совсем не ноябрьские +16 сегодня могут показать термометры на Юге Украины. День будет солнечным, а небо почти безоблачным.

Лишь на пару градусов прохладнее будет в восточных регионах. Днем синоптики обещают максимальные 13-14 градусов тепла.

В центральных и северных областях жители не ощутят слишком сильного потепления. Но зато здесь окончательно прекратятся дожди. Солнце прогреет воздух до +11.

В западных регионах, которые находятся ближе к Центру Украины, сегодня синоптики обещают максимум +10. А вот во Львовской и Ивано-Франковской областях столбики термометров могут подняться до +12. На Закарпатье и вовсе покажут +14. Здесь также без осадков.

Столь теплая и солнечная погода — это явление кратковременное. Уже завтра, 5 ноября, температура воздуха резко пойдет вниз, а в некоторые регионы снова вернутся дожди.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, как приготовить осенний крем-суп из тыквы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!