Виталий Боговин: "Подписание Меморандума с "Запорожсталь" - шаг для улучшения экологии в Запорожской области"

Сегодня, 21 октября, Запорожская облгосадминистрация и ПАО "Запорожсталь" подписали Меморандум о совместных обязательствах в области охраны окружающей среды. Под документом, который ознаменует старт сотрудничества областной власти и крупного бизнеса в интересах экологической безопасности региона, свои подписи поставили руководитель Запорожской ОГА Виталий Боговин и Генеральный директор "Запорожстали" Александр Мироненко.

"Цель Меморандума, как и новой областной экологической программы — сделать Запорожский регион экологически безопасным и комфортным. Эти документы — прикладная дорожная карта, которая содержит конкретные решения для улучшения состояния окружающей среды в Запорожской области. "Запорожсталь" показал другим предприятиям пример ответственного социально ориентированного бизнеса, и такую же прозрачную и конструктивную позицию общественность ждет от каждого предприятия на промышленной площадке Запорожья", — отметил Боговин.

Согласно меморандуму, программа мероприятий включает десять экологически ориентированных решений для производства "Запорожстали". Некоторые из них комбинат уже осуществляет. Так, "Запорожсталь" начал строительство дополнительных аспирационных систем очистки отходящих газов от мест выгрузки агломерата с хвостовых частей агломашин. Получит продолжение и проект по ремоторизации локомотивов предприятия. В доменном цехе "Запорожсталь" реконструирует аспирации ДП № 2 и 4, выполнит капитальный ремонт ДП № 5 и реконструкцию аспирации домны. В планах — реконструкция печей сталеплавильного цеха, которая предусматривает строительство нового сталеплавильного агрегата, реконструкцию имеющегося и постепенный вывод из эксплуатации мартеновских печей.





Реализация всех этих решений в горизонте 2020-2027 гг. позволит сократить выбросы пыли и окиси азота на 20%.

"Решение вопросов, связанных с экологической ситуацией в регионе, является важным для всех нас. "Запорожсталь" длительное время системно ведет комплексную работу по снижению воздействия на окружающую среду. Меморандумом, в котором указаны конкретные экологические мероприятия комбината, мы закрепили намерения продолжать экологическую модернизацию производства и готовность инвестировать в улучшение состояния окружающей среды в Запорожском регионе", — подчеркнул Мироненко.

Кроме того, Боговин заверил, что на подписании указанного Меморандума работа в направлении улучшения экологической ситуации в Запорожской области прекращаться не будет.

"Я лично побываю на каждом предприятии, что принимали участие в заседаниях круглого стола, и проверю состояние очистных сооружений. Вместе с жителями города мы будем требовать четкую и понятную пошаговую программу действий по уменьшению выбросов в атмосферу" — отметил глава Запорожской ОГА.





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