Виталий Боговин: "Подписание Меморандума с "Запорожсталь" - шаг для улучшения экологии в Запорожской области"

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Станислав Молчанов
Сегодня,
21 октября, Запорожская облгосадминистрация и ПАО "Запорожсталь" подписали
Меморандум о совместных обязательствах в области охраны окружающей среды. Под
документом, который ознаменует старт сотрудничества областной власти и крупного
бизнеса в интересах экологической безопасности региона, свои подписи поставили
руководитель Запорожской ОГА Виталий Боговин и Генеральный директор "Запорожстали"
Александр Мироненко.
Согласно меморандуму, программа мероприятий включает десять экологически ориентированных решений для производства "Запорожстали". Некоторые из них комбинат уже осуществляет. Так, "Запорожсталь" начал строительство дополнительных аспирационных систем очистки отходящих газов от мест выгрузки агломерата с хвостовых частей агломашин. Получит продолжение и проект по ремоторизации локомотивов предприятия. В доменном цехе "Запорожсталь" реконструирует аспирации ДП № 2 и 4, выполнит капитальный ремонт ДП № 5 и реконструкцию аспирации домны. В планах — реконструкция печей сталеплавильного цеха, которая предусматривает строительство нового сталеплавильного агрегата, реконструкцию имеющегося и постепенный вывод из эксплуатации мартеновских печей.
Реализация
всех этих решений в горизонте 2020-2027 гг. позволит сократить выбросы пыли и
окиси азота на 20%.
Кроме того, Боговин заверил, что на подписании
указанного Меморандума работа в направлении улучшения экологической ситуации в
Запорожской области прекращаться не будет.
Напомним, в Запорожской области открыли
противотуберкулезный санаторий, который дети ждали 4 года.
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