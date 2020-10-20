В Запорожской области открыли противотуберкулезный санаторий, который дети ждали 4 года - глава ОГА Боговин

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Дмитрий Симоненко
В Запорожской области открыли противотуберкулезный санаторий, который дети ждали четыре года. Об этом сообщает УНИАН.
С 2016 года в Запорожской области наблюдалось постепенное увеличение заболеваемости туберкулезом среди детей и подростков. Об этом сообщил руководитель Запорожской областной государственной администрации Виталий Боговин на открытии санаторного детского противотуберкулезного КНП "Запорожского регионального фтизиопульмонологического клинического лечебно-диагностического центра".
Он также подчеркнул, что благодаря взаимодействию внутри команды областной государственной администрации, работы на объекте завершены в рекордные сроки, а также получены все необходимые разрешения от ГАСК и государственной экспертизы. Таким образом заведение полностью готово принимать пациентов.
Председатель Запорожской ОГА подчеркнул, что открытие санаторного противотуберкулезного детского отделения позволит своевременно осуществлять госпитализацию детей, больных туберкулезом, создаст условия для эффективной и качественной медицинской реабилитации, будет способствовать улучшению условий пребывания пациентов и показателей эффективности лечения, а также уменьшению рисков заболевания туберкулезом детского населения области.
Кроме того, руководитель областной госадминистрации Запорожской области сообщил, что в новом санаторном детском противотуберкулезном отделении будет функционировать приемное отделение, имеющее в своем составе 3 "боксированные" палаты. Также имеются детская игровая комната и 9 учебных классов для детей разных возрастных групп, пищеблок с современным технологическим оборудованием.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что заболеть коронавирусной инфекцией значительно проще и быстрее, чем туберкулезом.
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