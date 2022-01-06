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Виктор Медведчук назвал главную цель Стратегии информационной безопасности

Лидер партии ОПЗЖ резко высказался о подписаной президентом Стратегии информбезопасности

сегодня, 13:20
Автор:

Козлова Альбіна
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Цель так называемой Стратегии информационной безопасности — закрыть рот всем, кто не согласен с режимом власти. Об этом заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук, пишет 112 юа.

Виктор Медведчук назвал главную цель Стратегии информационной безопасности

Виктор Медведчук, фото из открытых источников

"Вчера правительство утвердило так называемую Стратегию информационной безопасности. Что это за стратегия? Главная стратегическая цель и задача заключается в том, чтобы закрыть рот до 2025 года всем тем, кто не согласен с властью, кто не согласен с тем, что делает власть, кто не согласен с той политикой, которую проводит власть, какая это бы политика ни была. Даже если эта политика не просто во вред и в ущерб, а просто даже если она будет на уничтожение украинского народа, все равно цель — закрыть рот", — отметил политик.

При этом Медведчук добавил, что таким образом 28 декабря можно считать чёрным днем календаря вообще для СМИ и для конституционного принципа свободы слова, а не только потому, что в этот же день были наложены санкции СНБО на еще два оппозиционных телеканала. Напомним, что президент Украины подписал санкции против двух украинских телеканалов — "Перший Незалежний" и UkrLive.


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Источник: https://pnktv.news/ru/news/2021/12/31/medvedchuk_cel_tak_nazyvaemoy_strategii_informacionnoy_bezopasnosti_zakryt_rot_vsem_kto_ne_soglasen_s_zelenskim_1028335
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