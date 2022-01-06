Виктор Медведчук назвал главную цель Стратегии информационной безопасности

Цель так называемой Стратегии информационной безопасности — закрыть рот всем, кто не согласен с режимом власти. Об этом заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук, пишет 112 юа.

Виктор Медведчук, фото из открытых источников

"Вчера правительство утвердило так называемую Стратегию информационной безопасности . Что это за стратегия? Главная стратегическая цель и задача заключается в том, чтобы закрыть рот до 2025 года всем тем, кто не согласен с властью, кто не согласен с тем, что делает власть, кто не согласен с той политикой, которую проводит власть, какая это бы политика ни была. Даже если эта политика не просто во вред и в ущерб, а просто даже если она будет на уничтожение украинского народа, все равно цель — закрыть рот", — отметил политик.

При этом Медведчук добавил, что таким образом 28 декабря можно считать чёрным днем календаря вообще для СМИ и для конституционного принципа свободы слова, а не только потому, что в этот же день были наложены санкции СНБО на еще два оппозиционных телеканала. Напомним, что президент Украины подписал санкции против двух украинских телеканалов — "Перший Незалежний" и UkrLive.

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