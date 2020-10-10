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ВИДЕОФАКТ: вместо самого большого водопада в Крыму – сухие скалы

Очевидцы сняли печальное зрелище на видео

сегодня, 13:01
Автор:

Таисия Ерохина

Во временно аннексированном Крыму пересох наибольший водопад полуострова – Учан-Су. Печальное видео опубликовал Telegram-канал "Подъем".

ВИДЕОФАКТ: вместо самого большого водопада в Крыму – сухие скалы

Так выглядел водопад Учан-Су раньше

Как свидетельствуют кадры со склона, важная достопримечательность Крыма сегодня превратилась в каменистую сухую скалу. Туристы, приехавшие насладиться водопадом, оказались разочарованы.

Отметим, что водопад Учан-Су находится на высоте 390 метров над уровнем моря на западе от Ялты. Высота водопада составляет 98,5 метров, что делает Учан-Су самым высоким и крупным водопадом полуострова. А название водопада в переводе с южнобережного диалекта крымскотатарского языка означает "летящая вода".

Ранее сообщалось, что Представительство президента Украины в оккупированном Крыму заявило, что именно Россия, как государство-агрессор, обязано снабжать жителей полуострова водой, пока продолжает в нарушение всех международных норм занимать его территорию.

Также мы писали, что в Одесской области гибнут заповедные лиманы. По словам ученого, пять из тринадцати лиманов уже высохли, шестой же, под названием Буруды на грани исчезновения.


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