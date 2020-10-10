ВИДЕОФАКТ: вместо самого большого водопада в Крыму – сухие скалы

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Таисия Ерохина
Во временно
аннексированном Крыму пересох наибольший водопад полуострова – Учан-Су.
Печальное видео опубликовал Telegram-канал "Подъем".
Так выглядел водопад Учан-Су раньше
Как
свидетельствуют кадры со склона, важная достопримечательность Крыма сегодня
превратилась в каменистую сухую скалу. Туристы, приехавшие насладиться
водопадом, оказались разочарованы.
Отметим, что водопад Учан-Су находится на высоте 390 метров над уровнем моря на западе от Ялты. Высота водопада составляет 98,5 метров, что делает Учан-Су самым высоким и крупным водопадом полуострова. А название водопада в переводе с южнобережного диалекта крымскотатарского языка означает "летящая вода".
Ранее сообщалось,
что Представительство президента Украины в оккупированном Крыму заявило, что
именно Россия, как государство-агрессор, обязано снабжать
жителей полуострова водой, пока продолжает в нарушение всех международных
норм занимать его территорию.
Также мы писали,
что в Одесской области гибнут
заповедные лиманы. По словам ученого, пять из тринадцати лиманов уже
высохли, шестой же, под названием Буруды на грани исчезновения.
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