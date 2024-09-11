Ветеран из Смелы раскрыл подробности нападения: "Оскорбляли и требовали деньги"

В Смеле произошло жестокое нападение на бывшего военнослужащего Анатолия Гончаренко, после чего было возбуждено уголовное дело по четырем статьям. Пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции Зоя Вовк подтвердила, что подозреваемый уже доставлен в суд для определения меры пресечения.

Требовали деньги и угрожали: ветеран из Смелы о жестоком нападении

Инцидент произошел вечером 3 сентября, когда Гончаренко случайно столкнулся с жителем Смелы, с которым у его родителей ранее возник конфликт. По словам военного, после небольшого столкновения на дороге, Анатолий опубликовал в социальных сетях фотографию автомобиля нарушителя, надеясь выяснить причины конфликта и мирно его разрешить.

Однако, когда Гончаренко подошел к обидчику для разговора, ситуация резко обострилась.

"Они сразу подошли и начали оскорблять, требовать деньги за авто. Начали ставить меня на "счетчик". Буквально через несколько минут разговора тот, что на меня кричал и обзывал, он сразу начал бить. То есть я ему ничего не говорил против: никаких угроз не было, все тихо-мирно", – отметил ветеран.

По словам Зои Вовк, полиция предпринимает все необходимые меры для тщательного расследования дела и обеспечения справедливости.

Ранее “Комментарии” писали, что вЧеркасской области обнаружился новый подозреваемый по делу о нападении на ветерана. Олег Гудыма, начальник областной полиции, сообщил, что идет активное расследование и все участники события проверяются на предмет нарушений.