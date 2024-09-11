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Ветеран из Смелы раскрыл подробности нападения: "Оскорбляли и требовали деньги"

Оскорбления и нападение: ветеран из Смелы рассказал, как его избили

сегодня, 19:12
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Черновалова Кристина

В Смеле произошло жестокое нападение на бывшего военнослужащего Анатолия Гончаренко, после чего было возбуждено уголовное дело по четырем статьям. Пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции Зоя Вовк подтвердила, что подозреваемый уже доставлен в суд для определения меры пресечения.                

Ветеран из Смелы раскрыл подробности нападения: "Оскорбляли и требовали деньги"

Требовали деньги и угрожали: ветеран из Смелы о жестоком нападении

Инцидент произошел вечером 3 сентября, когда Гончаренко случайно столкнулся с жителем Смелы, с которым у его родителей ранее возник конфликт. По словам военного, после небольшого столкновения на дороге, Анатолий опубликовал в социальных сетях фотографию автомобиля нарушителя, надеясь выяснить причины конфликта и мирно его разрешить.                      

Однако, когда Гончаренко подошел к обидчику для разговора, ситуация резко обострилась.                             

"Они сразу подошли и начали оскорблять, требовать деньги за авто. Начали ставить меня на "счетчик". Буквально через несколько минут разговора тот, что на меня кричал и обзывал, он сразу начал бить. То есть я ему ничего не говорил против: никаких угроз не было, все тихо-мирно", – отметил ветеран.                                                       

По словам Зои Вовк, полиция предпринимает все необходимые меры для тщательного расследования дела и обеспечения справедливости. 

Ранее “Комментарии” писали, что вЧеркасской области обнаружился новый подозреваемый по делу о нападении на ветерана. Олег Гудыма, начальник областной полиции, сообщил, что идет активное расследование и все участники события проверяются на предмет нарушений.



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Источник: https://24tv.ua/ru/izbienie-veterana-v-smele-byvshij-voennyj-rasskazal-podrobnosti-incidenta-24-kanal_n2639108
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